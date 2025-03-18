Nijerya'da Rivers Eyaletinde Olağanüstü Hal İlan Edildi

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, petrol zengini Rivers eyaletinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:37
Nijerya'da Rivers Eyaletinde Olağanüstü Hal İlan Edildi

Nijerya'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, petrol zengini Rivers eyaletinde yaşanan siyasi kriz sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Vali ve Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı

Devlet Başkanı Tinubu, ulusa sesleniş konuşmasında, Rivers Eyalet Valisi Siminalayi Fubara, yardımcısı ve eyalet meclisinin seçilmiş üyelerinin 6 aylığına görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Güvenlik Sorunlarına Dikkat Çekti

Tinubu, eyalette yaşanan siyasi kriz ve yönetimsel tıkanıklık nedeniyle OHAL ilan ettiğini belirterek şunları kaydetti: "Bana sunulan en güncel güvenlik raporlarına göre, dün ve bugün bazı militanlar tarafından petrol boru hatlarına yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirildi. Ancak Eyalet Valisi bu olayları önlemek için hiçbir adım atmadı. Güvenlik güçlerine, Rivers halkının ve petrol tesislerinin güvenliğini sağlamak için gerekli talimatları verdim."

Yeni Yönetici Atandı

Tinubu, Rivers eyaletinin yönetimini 6 ay süreyle emekli Koramiral Ibokette Ibas’a devretti. Eyalette yaşanan uzun süreli siyasi gerilim, Vali'nin anayasaya aykırı olarak kamu fonlarını harcadığı ve eyalet meclisinin görevini yerine getirmesine engel olduğuna dair iddialarla daha da tırmanmıştı.

Meclis Süresiz Tatile Girdi

Eyalet meclisinin süresiz tatile girmesi, Vali Fubara'nın 2025 bütçesini sunmasını engellemişti.

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