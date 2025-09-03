Nijerya'da Tekne Faciası: Niger Eyaleti'nde 29 Kişi Öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, eyaletin Tugan Sule bölgesinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah kazayla ilgili yaptığı açıklamada, teknenin nehirdeki bir ağaca çarparak battığını belirtti. Baba-Arah, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin kurtarıldığını aktardı. Teknede yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bildirildi.

Arama Kurtarma ve Önceki Kazalar

Bölgedeki yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne kazaları yaşandığı, son olarak 31 Ağustos'ta Zamfara eyaletindeki Birnin Magaji bölgesinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.