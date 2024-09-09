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Nijerya'da Yakıt Tankeri ile Kamyon Çarpıştı: 48 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Nijer eyaletindeki feci kazada 48 kişi hayatını kaybetti, acil durum ekipleri olay yerine intikal etti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:22
Nijerya'da Yakıt Tankeri ile Kamyon Çarpıştı: 48 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'daki Feci Kaza

Nijerya'nın Nijer eyaletinde trajik bir olay yaşandı. Bir yakıt tankerinin, yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonla çarpışması sonucu 48 kişi yaşamını yitirdi.

Acil Durum Ekipleri Olay Yeri'nde

BBC'nin bildirdiğine göre, Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı yaşanan çarpışmanın ardından büyük bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Kaza sonrası olay yerine hızla acil durum ekipleri sevk edildi ve 48 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Toplu Cenaze Töreni Planlanıyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yaşamını yitirenler için toplu cenaze töreninin düzenleneceği belirtiliyor. Kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde, tamamen yanmış iki araç ve çok sayıda ölü büyükbaş hayvanın bulunduğu gözlemlendi.

Bu trajik olay, Nijerya'daki trafik güvenliği sorunlarını bir kez daha gündeme getirmiştir.

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