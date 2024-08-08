Nijerya'da Yolcu Teknesi Yangını: 20 Ölü

Nijerya'da Talihsiz Olay
Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde, bir yolcu teknesinin alev alarak batması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayın Sebebi
Bayelsa Polis Sözcüsü Musa Mohammed, yaptığı açıklamada, Ezetu bölgesindeki nehirde meydana gelen olayın, teknenin motorundaki arıza nedeniyle yangın çıkması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.
Arama Kurtarma Çalışmaları
Mohammed, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca bölgede devam eden arama çalışmalarında ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Yolcu Sayısı
Ulusal basında yer alan haberlerde, teknenin üzerinde 60'tan fazla yolcunun bulunduğu öne sürüldü. Arama kurtarma ekiplerinin durumu daha iyi değerlendirmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.