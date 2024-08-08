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Nijerya'da Yolcu Teknesi Yangını: 20 Ölü

Bayelsa'da yolcu teknesinin alev alarak batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:27
Nijerya'da Yolcu Teknesi Yangını: 20 Ölü

Nijerya'da Talihsiz Olay

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde, bir yolcu teknesinin alev alarak batması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Sebebi

Bayelsa Polis Sözcüsü Musa Mohammed, yaptığı açıklamada, Ezetu bölgesindeki nehirde meydana gelen olayın, teknenin motorundaki arıza nedeniyle yangın çıkması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Mohammed, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca bölgede devam eden arama çalışmalarında ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yolcu Sayısı

Ulusal basında yer alan haberlerde, teknenin üzerinde 60'tan fazla yolcunun bulunduğu öne sürüldü. Arama kurtarma ekiplerinin durumu daha iyi değerlendirmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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