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Nijerya'daki Kolera Salgını Sebebiyle Ölü Sayısı 359'a Ulaştı

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 359'a yükseldi, bu yıl 10 bin 857 vaka kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:53
Nijerya'daki Kolera Salgını Sebebiyle Ölü Sayısı 359'a Ulaştı

Nijerya'da Kolera Salgını Yayılmaya Devam Ediyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkede kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 359'a çıktığını duyurdu. Ocak ayından bu yana başkent Abuja ve Nijerya'nın 36 eyaletinde yaygın olarak görülen bu salgın, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Endişe Verici Artış

Açıklamada, bu yıl kolera vakalarının keskin bir artış gösterdiği, şüpheli vakaların yüzde 220 oranında artışıyla durumun endişe verici olduğu belirtildi. Ülkede bu yıl 10 bin 857 kolera vakası görüldüğü ifade edildi.

Çeşitli Sorunlar Salgını Tetikliyor

Kolera salgınlarının artmasının ardında Nijerya'daki çatışmalar, iklim değişikliği ve yetersiz temiz su kaynakları gibi sorunlar yatıyor. 26 Haziran'da ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

Geçen yıl 3 binden fazla kolera vakasının görüldüğü Nijerya'da, salgınlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kolera, Vibrio bakterisi aracılığıyla gıda ve su yoluyla bulaşan, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalıktır.

Temiz Su ve Tıbbi Müdahale Eksikliği

Nijerya'da temiz suya erişimdeki yetersizlik ile etkin tıbbi müdahalenin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırmaktadır. Bu ülkede sıtma, çocuk felci, tifo gibi çeşitli salgın hastalıklar da sıkça görülmektedir.

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