Nijerya'daki Silahlı Saldırılarda 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Katsina Eyaletinde Kanlı Saldırılar

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, saldırılar Charanci, Safana, Kurfi ve Kaita bölgelerinde gerçekleşti.

Charanci bölgesinden bir sakininin, Kamilu Musa, yaptığı açıklamada, saldırganların etrafa ateş açarken bazı evleri de ateşe verdiği ifade edildi. Musa, saldırılarda hayatını kaybedenlerin bazıları yanarak yaşamını yitirdiğini ve 20'den fazla kişinin yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Katsina Eyaleti Polis Komiseri Aliyu Abubakar Musa, saldırının doğrulandığını ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini açıkladı. Bu durum, Nijerya'nın uzun süredir çeteler ve terör örgütlerinin, özellikle Boko Haram ve ISWAP, saldırılarıyla mücadele ettiğinin altını çizmektedir.

Nijerya'da insan kaçırma suçlarının cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları hala yaygın. Silahlı kişiler genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.