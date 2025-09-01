Nijerya ile Kolombiya Siyasi İstişare Mutabakatı İmzaladı

Nijerya ile Kolombiya hükümetleri, Abuja'da düzenlenen "Nijerya-Kolombiya İkili Görüşmeleri ve İş Forumu" kapsamında siyasi istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, üç günlük ziyaret için başkent Abuja'ya geldi.

İmzacı yetkililer ve vize kolaylığı

Anlaşmaya Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mauricio Jaramillo Jassir imza attı. Jassir, anlaşmanın iki ülke arasında "düzenli siyasi diyalog" sağlayacağını ve Kolombiya'nın Nijerya'ya göndereceği diplomatlar için vize kolaylığı getireceğini belirtti.

Tarihsel bağlar ve ekonomik hedefler

Bakan Tuggar, iki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret ederek, "Kölelik döneminde Nijeryalılar Kolombiya'ya götürülmüştü. Bugün bu tarihsel bağları güçlendirerek ticaretimizi ve işbirliğimizi artırma fırsatımız var." dedi.

Devlet Başkan Yardımcısı Shettima'dan özel sektör çağrısı

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, forumun genel oturumunda özel sektörleri yeni fırsatları değerlendirmeye, ortaklıkları derinleştirmeye ve karşılıklı sorunlara çözüm aramaya davet etti. Shettima, Nijerya'nın ihracatını ham petrolün dışına taşıdığını vurgulayarak, "Tarım, madenler ve sanayi ürünleri artık öncelikli alanlarımız. Bu çeşitliliği artırmak ve küresel ticaret politikalarına hızla uyum sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Shettima, Nijerya'nın tarımı küçük ölçekli üretimden küresel çapta rekabet edebilecek bir sektöre dönüştürmeyi hedeflediğini ve bu alanda Kolombiya ile işbirliğinin önemine değindi. Enerji ve imalat sektörlerinde ortak projelerin iki ülkeye ekonomik kazanç sağlayacağını dile getirdi.

Kolombiya'nın işbirliği vurgusu

Marquez, Nijerya'yı stratejik bir pazar olarak gördüklerini belirterek, "Özellikle deri sanayisinde Nijerya'ya ihracat yapıyoruz. Yenilenebilir enerji ve yükseköğretimde de işbirliği imkanlarını genişletmek istiyoruz." dedi. Marquez, iki ülke arasında sosyal kalkınma, adalet, barış ve güvenlik için ortak çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.