DOLAR
41,14 -0,03%
EURO
48,05 -0,34%
ALTIN
4.599,68 -0,06%
BITCOIN
4.448.009,73 0,59%

Nijerya ile Kolombiya Siyasi İstişare Mutabakatı İmzaladı

Abuja'da düzenlenen forumda Nijerya ve Kolombiya siyasi istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzaladı; vize kolaylığı ve ekonomik işbirliği öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:58
Nijerya ile Kolombiya Siyasi İstişare Mutabakatı İmzaladı

Nijerya ile Kolombiya Siyasi İstişare Mutabakatı İmzaladı

Nijerya ile Kolombiya hükümetleri, Abuja'da düzenlenen "Nijerya-Kolombiya İkili Görüşmeleri ve İş Forumu" kapsamında siyasi istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, üç günlük ziyaret için başkent Abuja'ya geldi.

İmzacı yetkililer ve vize kolaylığı

Anlaşmaya Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mauricio Jaramillo Jassir imza attı. Jassir, anlaşmanın iki ülke arasında "düzenli siyasi diyalog" sağlayacağını ve Kolombiya'nın Nijerya'ya göndereceği diplomatlar için vize kolaylığı getireceğini belirtti.

Tarihsel bağlar ve ekonomik hedefler

Bakan Tuggar, iki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret ederek, "Kölelik döneminde Nijeryalılar Kolombiya'ya götürülmüştü. Bugün bu tarihsel bağları güçlendirerek ticaretimizi ve işbirliğimizi artırma fırsatımız var." dedi.

Devlet Başkan Yardımcısı Shettima'dan özel sektör çağrısı

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, forumun genel oturumunda özel sektörleri yeni fırsatları değerlendirmeye, ortaklıkları derinleştirmeye ve karşılıklı sorunlara çözüm aramaya davet etti. Shettima, Nijerya'nın ihracatını ham petrolün dışına taşıdığını vurgulayarak, "Tarım, madenler ve sanayi ürünleri artık öncelikli alanlarımız. Bu çeşitliliği artırmak ve küresel ticaret politikalarına hızla uyum sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Shettima, Nijerya'nın tarımı küçük ölçekli üretimden küresel çapta rekabet edebilecek bir sektöre dönüştürmeyi hedeflediğini ve bu alanda Kolombiya ile işbirliğinin önemine değindi. Enerji ve imalat sektörlerinde ortak projelerin iki ülkeye ekonomik kazanç sağlayacağını dile getirdi.

Kolombiya'nın işbirliği vurgusu

Marquez, Nijerya'yı stratejik bir pazar olarak gördüklerini belirterek, "Özellikle deri sanayisinde Nijerya'ya ihracat yapıyoruz. Yenilenebilir enerji ve yükseköğretimde de işbirliği imkanlarını genişletmek istiyoruz." dedi. Marquez, iki ülke arasında sosyal kalkınma, adalet, barış ve güvenlik için ortak çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Karaisalı'da Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Tatvan'da Park Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 4 Gözaltı
3
Tekirdağ Kapaklı'da Silahla Öldürme: Zanlı O.A. Tutuklandı
4
Adana Kozan'da Kafeye Kurşunlama: 5 Şüpheli Daha Tutuklandı
5
Sinop'ta kamyon devrildi: Sürücü M.Ş. (37) yaşamını yitirdi
6
Edirne'de Yaralı Caretta Caretta Tedaviye Alındı
7
Düzce'de 'Bilim Kafe' Etkinliği: Arıcılar ve Akademisyenler Bir Araya Geldi

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark