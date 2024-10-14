DOLAR
34,27 0,09%
EURO
37,43 0,27%
ALTIN
2.922,55 0,2%
BITCOIN
2.227.031,71 -3,67%

Nijerya Milli Takımı Libya'da Mahsur Kaldı

Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'da 18 saat mahsur kalırken, maç oynamayı reddederek ülkesine dönme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:57
Nijerya Milli Takımı Libya'da Mahsur Kaldı

Nijerya Milli Takımı'nın Maç Kararı

Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'da yer alan Ibrık Havalimanı'nda mahsur kaldı. Takım, burada 18 saatten fazla bir süre geçirdi.

Ibrık Havalimanı'ndaki Durum

Ibrık Havalimanı yetkilisi Celal Muheşhiş, takımın Libya'da maç oynamayı reddettiğini açıkladı. Nijeryalı futbolcular, ülkelerine dönme kararı aldı.

Geçmişte Yaşanan Benzer Olaylar

Libya medyası, daha önce Libya Milli Takımı'nın, 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemeleri için Nijerya'da oynadığı maç öncesinde benzer bir durum yaşadığını bildirdi. Maç için Nijeryalı oyuncular, Bingazi'ye 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiler.

Bu olay, Nijerya'nın futbol dünyasında dikkat çeken tartışmalara yol açtı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla sorgulanmasını sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı Tamamlandı
2
İtalya'daki Muhalefetten Hükümete ve AB'ye Çağrı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar
4
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
5
Elazığ'da Kavga: 1 Zanlı Tutuklandı, 3 Yaralı
6
Firari Hükümlü Eskişehir'de Metruk Bir Binada Yakalandı
7
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kaymakamlara Güven ve Huzur Mesajı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor