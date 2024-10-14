Nijerya Milli Takımı Libya'da Mahsur Kaldı

Nijerya Milli Takımı'nın Maç Kararı

Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'da yer alan Ibrık Havalimanı'nda mahsur kaldı. Takım, burada 18 saatten fazla bir süre geçirdi.

Ibrık Havalimanı'ndaki Durum

Ibrık Havalimanı yetkilisi Celal Muheşhiş, takımın Libya'da maç oynamayı reddettiğini açıkladı. Nijeryalı futbolcular, ülkelerine dönme kararı aldı.

Geçmişte Yaşanan Benzer Olaylar

Libya medyası, daha önce Libya Milli Takımı'nın, 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemeleri için Nijerya'da oynadığı maç öncesinde benzer bir durum yaşadığını bildirdi. Maç için Nijeryalı oyuncular, Bingazi'ye 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiler.

Bu olay, Nijerya'nın futbol dünyasında dikkat çeken tartışmalara yol açtı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla sorgulanmasını sağladı.