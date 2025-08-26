Nijerya'nın Yobe Eyaletinde Sel: 7 Ölü, 12 Bin Kişi Yerinden Edildi

Nijerya'nın Yobe Eyaletinde Sel Felaketi

Aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi, Yobe eyaletinde hayatı felç etti. Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Muhammed Goje, sel nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Goje, felaketten 4 bin 500'den fazla hanenin etkilendiğini ve 12 binden fazla kişinin yerinden olduğunu aktardı. Eyalet hükümeti, yerinden edilmiş ailelere yönelik gıda, geçici barınaklar, tıbbi destek ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri gibi acil durum önlemlerini etkinleştirdiğini duyurdu.

Ulusal Uyarı ve Genel Durum

Nijerya Çevre Bakanlığı, yağışların 29 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiğini ve bunun ülkenin 9 eyaletinde sel riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, Nijerya hükümetinin daha önce açıkladığı verilere göre, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 220'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.