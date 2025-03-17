Nijerya Üniversitesinde Teşhis Edilemeyen Hastalık Nedeniyle 5 Ölüm

Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki bir üniversitede bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:30
Nijerya Üniversitesinde Teşhis Edilemeyen Hastalık Nedeniyle 5 Ölüm

Nijerya Üniversitesinde Şok Edici Sağlık Olayı

Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KSUSTA), "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 5 can kaybıyla sarsıldı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, üniversitedeki ölümler sağlık camiasında büyük bir endişeye yol açtı.

Ölümler Hakkında Açıklama

Üniversitenin kayıt işlemlerinden sorumlu yetkilisi Maimaru Alhaji Tilli, olayla ilgili yaptığı açıklamada, ölümlerin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti. Ayrıca, sağlık ekiplerinin konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.

Gizemli Hastalık Kurbanları

Bir üniversite öğrencisi, geçtiğimiz hafta 4 öğrencinin aniden hastalanarak yaşamlarını yitirdiğini ve bu duruma bir diğer öğrencinin de eklendiğini belirtti. Hızla yayılan bu bilinmeyen hastalık, öğrenciler arasında ciddi bir korkuya neden oluyor.

Yetkililerin durumu kontrol altına almak adına yapacağı araştırmalar büyük bir merakla takip ediliyor.

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