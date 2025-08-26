Nikkei ve Asahi Shimbun Perplexity AI'a 30 Milyon Dolarlık Telif Davası Açtı

Gazeteler iddialarını ortak açıklamayla duyurdu

Japonya merkezli Nikkei ve Asahi Shimbun gazeteleri, ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'a karşı telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açtı. Ortak açıklamada, davanın toplamda yaklaşık 30 milyon dolar tazminat talebi içerdiği belirtildi.

İhlal iddialarının ayrıntıları

Açıklamada Perplexity AI'ın Haziran 2024'ten bu yana gazetelerin haberlerini yapay zeka destekli cevap üretiminde kullandığı öne sürüldü. Gazeteler, Perplexity AI'ın yanıtlarında kendi isimlerini veya haberlerini kaynak gösterirken "haber içeriğinden farklı yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunduğu" ve bunun da kurumların itibarını zedelediği iddiasında bulundu.

Benzer davalar uluslararası alanda da gündemde

Haberde ayrıca, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ın 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açtığı hatırlatıldı.

Davayla ilgili süreç ve Perplexity AI'ın konuya ilişkin yanıtları henüz açıklanmadı. Gelişmeler haber değeri taşıyor ve yapay zeka ile telif hakları tartışmalarını yeniden ön plana çıkarıyor.