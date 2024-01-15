Nilüfer Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadelesi sürüyor: Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Tahtalı Mahallesi'nde tarım arazilerine zarar veren iş yerlerini yıktı. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yıkım için harekete geçti. Yıkım sırasında güvenlik önlemleri alındı.





Tahtalı Mahallesi'nde tarım alanları üzerine imara aykırı olarak yapılan 3 fabrika, Nilüfer Belediyesi tarafından yıkıldı. Bu sayede, kaçak fabrikalar kullanılamaz hale geldi.