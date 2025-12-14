Nilüfer'de Dijitalleşme ve Katılım: Kent Konseyi Örnek Model Sundı

Nilüfer'de dijitalleşme, katılım ve demokrasiyle buluştu

Nilüfer Kent Konseyi’nin 29’uncu Olağan Genel Kurulu, dijitalleşmenin yalnızca teknoloji olmadığını; katılım, temsil ve demokrasiyle birlikte ele alındığında toplumsal dönüşüm yarattığını gösterdi. Toplantıda, dijital mahalle seçimlerinden yapay zekâ destekli yönetime uzanan uygulamalar Nilüfer modeli olarak sunuldu.

Genel kurulda gündem: Dijital Çağda Toplumsal Değişim

Nilüfer Kent Konseyi’nin 29’uncu Olağan Genel Kurulu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)’de yapıldı. Genel Kurul Divanı; Prof. Dr. Ebru Yalçın, Yasemin Nacar ve Avukat Bilgen Şentürk’ten oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Dijital seçim ve akıllı şehir ödülü

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kent Konseyi ile ortak yürütülen çalışmaları ve dijitalleşme projelerini anlattı. Başkan Özdemir, mahalle komiteleri seçimlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesinin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek; 64 mahallede yapılan seçimlerde 1.006 aday yarıştığını, 7.713 Nilüferli oy kullandığını ve 770 kişinin mahalle komitelerinde temsil hakkı kazandığını aktardı. Seçilen temsilcilerin 327’sinin kadın, 78’inin genç ve 28’inin engelli olduğunu vurguladı.

Başkan Özdemir, bu projenin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından, 49 belediyenin 96 projesi arasından "Akıllı Şehir" kategorisinde ödüle layık görüldüğünü ve ödülün Nilüfer Kent Konseyi’nin de ödülü olduğunu söyledi.

Vatandaşlar için erişilebilir dijital hizmetler

Katılımı artırmak amacıyla geliştirilen "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulamasının şu anda 23.553 vatandaş tarafından kullanıldığını belirten Başkan Özdemir, uygulamanın istek, şikâyet ve öneri bildiriminin yanı sıra birçok belediye hizmetine erişim sağladığını ifade etti. Ayrıca kırsal mahalleler, kütüphaneler, Misi, Gölyazı, Nazım Hikmet Kültürevi ve Halk Evi gibi noktalarda ücretsiz wi-fi hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

Yapay zekâ ve insana yatırım

Nilüfer Belediyesi’nin, ilçe belediyeleri arasında ilk Yapay Zeka Bürosunu kurduğunu söyleyen Başkan Özdemir, bu yapının vatandaş taleplerini analiz edip kent planlamasına katkı sağladığını ve belediye hizmetlerini daha verimli hale getirdiğini kaydetti. Yapay Zeka Bürosu’nun geliştirdiği "İç denetim robotu" adlı web tabanlı yardımcının da Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekildi.

Özdemir, büronun gelecekte hayata geçirmeyi planladığı projeler arasında yapay zeka destekli doküman yönetimi, çok dilli chatbot sistemi, 7/24 hizmet ve karar destek sistemleri kurulmasının yer aldığını aktardı. Bu süreçte belediye çalışanlarına yapay zekâ eğitimleri verildiğini; gençler ve çocuklar için ise kodlama atölyeleri düzenlendiğini belirterek, geleceğe yatırım yaptıklarını vurguladı.

Nilüfer Kent Konseyi bünyesindeki Dijital Dönüşüm Çalışma Grubunun yapay zekâ odaklı projeler geliştirdiğini ve oluşturulan yapay zekâ tabanlı robotun etkileşimli kullanım örnekleri arasında röportaj yapabilme özelliğinin bulunduğunu ifade etti.

"Herkesin sesinin yansıdığı bir Nilüfer"

Başkan Özdemir, insanı merkeze alan bir dijitalleşme anlayışıyla hareket ettiklerini, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, katılımı artırmak ve demokrasiyi güçlendirmek için dijital projeler geliştirdiklerini söyleyerek: "Herkesin sesinin yansıdığı bir Nilüfer istiyoruz" dedi. Özdemir, kimsenin kendini ‘öteki’ hissetmediği bir kent hedeflediklerini ve Kent Konseyi’nin bu yolda en büyük güçleri olduğunu belirtti.

Ortak akla katkı ve gönüllü faaliyetleri

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal, gönüllülerle birlikte yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını anlattı. Çal, 2025 yılı Eylül ve Ekim aylarında 111 toplantı ve etkinlik düzenlediklerini, 2.490 gönüllü ile buluştuklarını ve Kasım ayında sadece 70 etkinlik ile paydaşlık geliştirdiklerini aktardı.

Önergeler, faaliyet raporu ve kararlar

Genel kurulda, sorumluluğun artması amacıyla; mazeretsiz şekilde 5 defa toplantıya katılmayan yürütme kurulu üyesinin yürütme kurulu veya başkan adayı olamaması maddesi oylandı ve katılımcılar tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Konuşmaların ardından Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın dönem faaliyet raporunu sundu ve meclisler ile çalışma gruplarının çalışmalarını yansıtan video gösterimi paylaşıldı.

Dijital çağda toplumsal dönüşüm söyleşisi

Genel kurulun son bölümünde "Dijital Çağda Toplumsal Değişim" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide sosyolog, gazeteci ve yazar Can Kozanoğlu, basın sektörünün daktilo ve matbaa yıllarından dijital çağa uzanan dönüşümünü örneklerle anlattı. Kozanoğlu, dijital dönüşümün sağladığı özgürlüğün yanı sıra insanların yaşadığı korku ve endişeleri de katılımcılarla paylaştı. Program, Kozanoğlu’nun katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

NİLÜFER KENT KONSEYİ’NİN 29’UNCU OLAĞAN GENEL KURULU, DİJİTALLEŞMENİN YALNIZCA BİR TEKNOLOJİ MESELESİ OLMADIĞINI; KATILIM, TEMSİL VE DEMOKRASİYLE BİRLİKTE ELE ALINDIĞINDA GERÇEK BİR TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM YARATTIĞINI ORTAYA KOYDU. DİJİTAL MAHALLE SEÇİMLERİNDEN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YÖNETİME UZANAN NİLÜFER MODELİ, YEREL DEMOKRASİDE TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR YOL HARİTASI SUNDU.