Nilüfer'de Gençler Misafir Değil, Karar Ortağı — Şadi Özdemir’le Buluşma

Nilüfer'de Gençler Misafir Değil, Karar Ortağı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, üniversite öğrenci topluluklarıyla düzenlenen kahvaltılı buluşmada, kentte öğrenim gören gençleri Nilüfer’in ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı. Toplantı, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bu yıl faaliyete geçen Gençlik Hizmetleri Bürosu tarafından düzenlendi.

Toplantıya kimler katıldı?

Buluşmada Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Yalçınsoy, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal, ve Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Elif Varol de hazır bulundu.

Başkan Özdemir'in mesajı

Özdemir, gençlerin en iyi şirketlerin en iyi yerlerinde olmasını istediklerini belirterek, "Ülkemizin kalkınması açısından da yetişmiş beyinlere ihtiyacı var. Ben sizin kuşağınızdan çok umutluyum. Bizden çok daha ileri, dünya ile iletişim içinde olan bir kuşaksınız" dedi.

Öğrencileri Nilüfer’in parçası olarak gördüklerini yineleyen Özdemir, "Nilüfer, gençlerin yaşamak istediği ve bulunduğu ilçe. Etkinliklerimizde, alanlarda sizlerle daha çok birlikte olmak istiyoruz" sözleriyle gençlere çağrı yaptı.

Gençlere yönelik hizmetler

Özdemir, öğrencilerin bütçe zorluklarının farkında olduklarını belirterek yürüttükleri uygulamaları sıraladı: "Görükle’de Nilüfer Kent Lokantası'nı, Nil-Bel Kafeleri, sıcak çorba dağıtımını bunun için hayata geçirdik. Nilüferli olan 2 bin öğrenciye ulaşım desteği veriyoruz. Vize ve final haftalarında Koza Kütüphanesi’nde 24 saat hizmet veriyoruz. Çünkü daha çok ders çalışma ortamı olarak görülüyor. 78 kişilik kız öğrenci yurdumuz var. Şimdi yeni bir yurdun da temelini atacağız. Müzik yapmak isteyenler için sahnelerimiz, tiyatroya gönül verenler için gençlik tiyatromuz ve spordan e-spora kadar yeni alanlarımız var."

Başkan, gençlere seslenerek, "Nilüfer’de bizim için sizler misafir değil, karar ortağısınız. Nilüfer, gerçek anlamda sizin yuvanız olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortak akıl ve katılım vurgusu

Gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplarla ortak akılla karar almak istediklerini belirten Özdemir, "Her zaman kapımız da gönlümüz de size açık. Derdimiz size daha iyi bir gelecek hazırlamak. Ama sizin adınıza karar vermek değil. Verdiğiniz kararları gerçekleştirmek için ortam oluşturmaya çalışmayı hedefliyoruz" dedi.

Toplantı, Başkan Özdemir'in öğrencilerin talep ve önerilerini dinlemesiyle son buldu. Özdemir, kentte yaşayan gençlerin hayatını kolaylaştıracak karar süreçlerine katılımlarını arzu ettiklerini yineledi.

