Nilüfer'de Yeni Yıl Coşkusu: Nilüfer Yeni Yıl Festivali Açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer Yeni Yıl Festivali, Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı; buz pateni, gösteriler ve konserle ay sonuna kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:37
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer Yeni Yıl Festivali, Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanında yoğun ilgiyle kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk etkinliklerle başlayan festival, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin bir program sunuyor.

Etkinlikler ve atmosfer

Alanda kurulan buz pateni pisti, çocuklar ve gençlerin gözdesi olurken; yemek ve alışveriş stantları ziyaretçilere keyifli bir mola imkânı sağlıyor. Festivalde yalnızca alışveriş değil, sanat ve eğlence de ön planda yer alıyor. Sihirbaz gösterilerinden köpük partilerine, baloncuk ve ışıklı görsel performanslara kadar pek çok etkinlik meydandaki coşkuyu artırıyor. Festival, ay sonuna kadar sürecek.

"Umutlarımızı birlikte büyüteceğiz"

Festival alanını gezen ve esnaf ile vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kalabalığa hitap etti. Özdemir, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Yeni yıl, yeni umutlar demektir. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar demektir. Zorlukları geride bırakmak, geleceğe umutla bakmak demektir. Biz de bu festivalde bir araya gelerek, umudu birlikte büyüteceğiz. Çünkü Nilüfer, bir yaşam kültürüdür. Biz, sanatı, kültürü, dayanışmayı önemseyen bir aileyiz. Bu festivalde de bu aile ruhunu yaşayacağız. Tüm Nilüferlileri festivalimize bekliyoruz" dedi.

Müzik ziyafeti

Festivalin ilk gününde sahne alan İstanbul Girls Band enerjik performansıyla geceyi taçlandırdı. Sevilen parçaları kendilerine özgü tarzlarıyla yorumlayan grup, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran dinleyicilere keyifli bir konser sundu; vatandaşlar şarkılara hep birlikte eşlik etti.

