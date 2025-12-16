Nilüfer Yeni Yıl Festivali 19-31 Aralık'ta — Ufuk Beydemir ile final

Nilüfer Yeni Yıl Festivali kente yılbaşı coşkusunu taşıyor

Nilüfer Belediyesi, 19-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği Nilüfer Yeni Yıl Festivali ile kenti yeni yıla hazırlıyor. Her gün farklı konser, gösteri ve stantların yer alacağı etkinlikler, tüm yaş gruplarından vatandaşları bir araya getirecek.

Festival alanı: Alışveriş ve lezzet durakları

Festival alanında kurulacak özel stantlar, ziyaretçilere el emeği ürünler ve hediyelik eşyalar sunacak. Ayrıca sokak lezzetleri alanında farklı tatlar deneme imkanı bulunacak; ziyaretçiler hem alışveriş hem de gastronomik deneyim yaşayabilecek.

Eğlence ve gösteriler

Festivalin en hareketli noktalarından biri, özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan buz pateni alanı olacak. Etkinlik takviminde sihirbaz gösterileri, tiyatro oyunları, köpük partileri, bubble show (baloncuk gösterisi) ve poi flow performansları gibi görsel açıdan zengin gösteriler yer alıyor.

Müzik programı ve final konseri

Festival sahnesinde her akşam farklı bir müzik grubu veya sanatçı sahne alacak. Programda İstanbul Girls Band, Safa Zakir, Gökay Işıkbol, Cansu Ayaz, Daha Neler Band ve Ritmix Show gibi isimler bulunuyor; müzikseverler farklı türlerde performanslar dinleme fırsatı bulacak.

13 gün sürecek festivalin finali, yılın son gecesinde gerçekleşecek. Yeni yıl coşkusunun zirveye ulaşacağı 31 Aralık akşamı, sevilen sanatçı Ufuk Beydemir sahneye çıkarak Nilüferlilerle buluşacak.

