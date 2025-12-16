DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.887,07 0,34%
BITCOIN
3.680.643,71 -0,38%

Nilüfer Yeni Yıl Festivali 19-31 Aralık'ta — Ufuk Beydemir ile final

Nilüfer Belediyesi'nin 19-31 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği Nilüfer Yeni Yıl Festivali, konserler, gösteriler ve 31 Aralık'ta Ufuk Beydemir konseriyle sona erecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:16
Nilüfer Yeni Yıl Festivali 19-31 Aralık'ta — Ufuk Beydemir ile final

Nilüfer Yeni Yıl Festivali kente yılbaşı coşkusunu taşıyor

Nilüfer Belediyesi, 19-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği Nilüfer Yeni Yıl Festivali ile kenti yeni yıla hazırlıyor. Her gün farklı konser, gösteri ve stantların yer alacağı etkinlikler, tüm yaş gruplarından vatandaşları bir araya getirecek.

Festival alanı: Alışveriş ve lezzet durakları

Festival alanında kurulacak özel stantlar, ziyaretçilere el emeği ürünler ve hediyelik eşyalar sunacak. Ayrıca sokak lezzetleri alanında farklı tatlar deneme imkanı bulunacak; ziyaretçiler hem alışveriş hem de gastronomik deneyim yaşayabilecek.

Eğlence ve gösteriler

Festivalin en hareketli noktalarından biri, özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan buz pateni alanı olacak. Etkinlik takviminde sihirbaz gösterileri, tiyatro oyunları, köpük partileri, bubble show (baloncuk gösterisi) ve poi flow performansları gibi görsel açıdan zengin gösteriler yer alıyor.

Müzik programı ve final konseri

Festival sahnesinde her akşam farklı bir müzik grubu veya sanatçı sahne alacak. Programda İstanbul Girls Band, Safa Zakir, Gökay Işıkbol, Cansu Ayaz, Daha Neler Band ve Ritmix Show gibi isimler bulunuyor; müzikseverler farklı türlerde performanslar dinleme fırsatı bulacak.

13 gün sürecek festivalin finali, yılın son gecesinde gerçekleşecek. Yeni yıl coşkusunun zirveye ulaşacağı 31 Aralık akşamı, sevilen sanatçı Ufuk Beydemir sahneye çıkarak Nilüferlilerle buluşacak.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 19-31 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ "NİLÜFER YENİ YIL FESTİVALİ"...

NİLÜFER BELEDİYESİ, 19-31 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ "NİLÜFER YENİ YIL FESTİVALİ" KENTE YILBAŞI COŞKUSUNU GETİRECEK. HER GÜN FARKLI KONSERLERİN, GÖSTERİLERİN VE ALIŞVERİŞ STANTLARININ YER ALACAĞI FESTİVAL, 31 ARALIK GECESİ SEVİLEN SANATÇI UFUK BEYDEMİR’İN KONSERİYLE FİNAL YAPACAK.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 19-31 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ "NİLÜFER YENİ YIL FESTİVALİ"...

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
2
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
5
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
6
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
7
Erzincan İliç'te Vurulmuş Yaban Keçisi: 3 Şahsa 975 bin 563 TL Ceza

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi