Nintendo, Palworld Geliştiricisi Pocketpair'a Patent Davası Açtı

Nintendo'dan Patent İhlali Davası

Japonya merkezli oyun ve konsol üreticisi Nintendo ve iştirak şirketi The Pokemon Company, hayatta kalma türündeki popüler oyun Palworldün geliştiricisi Pocketpair hakkında patent ihlali davası açtı.

Davanın Detayları

Nintendo, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Palworld oyununda "birden fazla patent hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle dünkü dava ile yasal süreci başlattığını duyurdu.

Açıklamada, yürütülen davanın, ihlale karşı ihtiyati tedbir talebini ve zararın tazmini isteğini içerdiği vurgulandı. Şirket, "Yıllar süren birikimini korumak adına gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Önceki Uyarılar

Daha önce Nintendo, Palworld oyununun ocak ayında yayımlanmasıyla birlikte 25 milyon oyuncuya ulaşmasının ardından, telif haklarının ihlali konusunda inceleme yapacağını ve gerekli durumlarda yasal adımlar atılacağını belirtmişti.