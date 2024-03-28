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Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam gelmeyecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasında yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığını ve nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı

Yayın Tarihi: 28.03.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 21:17
Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam gelmeyecek!

Son dakika gelişmesine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında yeni bir doğal gaz kuyusunun kazıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, bu bilgiyi Uşak'ta yaptığı açıklamalarda paylaştı ve "Göktepe" adını verdikleri sahada başlatılan kazı çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Bayraktar, bu yeni kuyudan elde edilecek rezervin önümüzdeki haftalarda keşfedilmesini umduklarını belirtti ve bu yöndeki çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Ayrıca Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını da dile getirdi. Bu açıklama, enerji fiyatlarının stabil kalacağı yönünde önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

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