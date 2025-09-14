Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve Şevval Sam Marmara Park'ta Buluştu

AVM'nin 13. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde müzik dolu akşam

Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve Şevval Sam, Marmara Park AVM'nin 13. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

Etkinlik, alışveriş merkezinin üçüncü katındaki açık etkinlik alanında gerçekleştirildi ve müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser ücretsiz olarak düzenlendi; sanatçılar önce bireysel performanslar sundu, ardından hep birlikte sahneye çıkarak izleyicilerle buluştu.

Şevval Sam'dan duygusal sözler

Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Şevval Sam, kendisinin aslen Karadenizli olmadığını belirterek, "Benim için Karadeniz'in ayrı bir yeri var" dedi.

Sam, Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Kazım Koyuncu ve Volkan Konak'ı anarken şu ifadeleri kullandı: "Onlar gerçek Karadenizli. Ben fahri Karadenizliyim. Niyazi, annemin doğurmadığı en küçük kardeşim. Büyük kardeşim Allah rahmet eylesin Kazım'dır. İkimiz de Kazım'dan yadigar konumdayız. Hepimiz kardeşiz. Benim için Karadeniz'in ayrı bir yeri var."

Sam ayrıca, "Gidenin arkasından insan en çok kendine ağlıyor. Onlar eksilince insan kendini ruhunda yalnız hissediyor. İkisi de iyi arkadaşımdı. Bu acının tarifi yok." sözleriyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Bağış yerine çiçek

Etkinlikte sanatçılara çiçek gönderilmek yerine AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) aracılığıyla deprem bölgesindeki çocukların okul çantası ihtiyaçlarının karşılanması için bağış yapıldı.

Çok sayıda müzikseverin izlediği konserde sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirirken katılımcılar da şarkılara eşlik etti ve gece, dayanışma mesajlarıyla son buldu.

