Niyoz Adası'nda Olağanüstü Hal İlan Edildi: Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketlilik Nedeniyle Tedbirler Alınıyor

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi ve tedbirler alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:52
Niyoz Adası'nda Olağanüstü Hal İlan Edildi: Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketlilik Nedeniyle Tedbirler Alınıyor

Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik Alarm Veriyor

Ege Denizi'nde son haftalarda artan sismik hareketlilik, Yunanistan'ın Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edilmesine yol açtı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığına göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu tarafından alınan bu karar, adalar arası güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla hayata geçirildi.

Olağanüstü Hal 14 Mart'a Kadar Sürecek

Niyoz Adası'ndaki olağanüstü hal durumu, 14 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreç içerisinde, adada yaşayanlar ve ziyaretçiler için çeşitli güvenlik önlemleri hayata geçirilecek.

Diğer Etkilenen Adalar

Geçtiğimiz haftalarda Santorini, Yamurgi ve Anafiya adalarında da benzer şekilde olağanüstü hal ilan edilmişti. Ege Denizi'ndeki bu hareketlilik nedeniyle, söz konusu adalarda eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi.

Yerel otoriteler, Ege Denizi'ndeki sismik aktivitenin sebep olabileceği risklere karşı halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

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