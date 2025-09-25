NORAD: ABD Uçakları 24 Eylül'de Alaska Açıklarında 4 Rus Uçağını Önledi

NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska ADIZ'inde iki Tu-95 ve iki Su-35 tespit etti; E-3, dört F-16 ve dört KC-135 ile müdahale yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:47
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında dört Rus savaş uçağına karşı önlem aldığı bildirildi.

NORAD'ın açıklaması

NORAD tarafından yapılan açıklamada, 24 Eylül 2025 tarihinde Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağının tespit edilip takibe alındığı belirtildi.

Tespit ve müdahale detayları

Açıklamada, NORAD'ın tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdiği ifade edildi.

NORAD, Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığını ve ABD veya Kanada hava sahasına girmediklerini vurguladı. Ayrıca, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

Katmanlı savunma ağı kullanımı

Açıklamada, NORAD'ın bölgedeki uçakları tespit edip izlemek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ile savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağı kullandığı bilgisi paylaşıldı.

