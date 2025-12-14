Nöroblastom 2025 Sempozyumu Çeşme’de: 2020 Protokolüyle Sağkalım %65’e Yükseldi

Nöroblastom 2025 Sempozyumu Çeşme’de Gerçekleşti

Türkiye’nin dört bir yanından çocuk onkolojisi uzmanlarını bir araya getiren Nöroblastom 2025 Sempozyumu, İzmir Çeşme’de düzenlendi. Toplantıda öncelikli gündem, çocukluk çağı nöroblastom tedavisinde standartları güncellemeyi hedefleyen TPOG Nöroblastom 2026 Protokolü idi.

Toplantı Acıbadem Kent Hastanesi ev sahipliğinde; Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle Çeşme Ilıca Otel’de gerçekleştirildi. Sempozyum başkanlığını Acıbadem Kent Onkoloji Merkezi Pediatrik Onkoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Hatice Nur Olgun yürüttü.

2020 Protokolüyle Gelen Tedavi Başarısı

Prof. Dr. Hatice Nur Olgun, nöroblastom protokollerinin uygulanmasından önce yüksek riskli grupta beş yıllık sağkalım oranlarının %6-8 seviyelerinde olduğunu, 2020 Protokolü ile bu oranın %65 seviyelerine yükseldiğini vurguladı. Olgun, "Bu başarının, ülkemizde yürütülen çok merkezli iş birliği, standart tedavi yaklaşımlarının benimsenmesi ve ortak veri paylaşım kültürünün güçlenmesiyle elde ediliyor" dedi.

Prof. Olgun, Türkiye’de çocukluk çağı kanserlerinin tüm kanserlerin %2-3ünü oluşturduğuna dikkat çekti ve her yıl yaklaşık 3.000-4.000 çocuğa yeni kanser tanısı konduğunu aktardı. Nöroblastomun çocuk onkolojisinin en kötü seyirli tümörlerinden biri olduğunu ve hastaların çoğunun sinsi ilerleyiş nedeniyle ileri evrede tanı aldığını söyledi.

33 Yıllık Birikim ve Yeni Protokolün Hedefleri

Türkiye’nin SIOPEN (Avrupa Pediatrik Onkoloji Nöroblastom Grubu) temsilcisi olan Prof. Dr. Olgun, nöroblastom protokolü çalışmalarının 33 yıl önce Ege Bölgesi’ndeki dört hastaneyle başladığını ve bugün ulusal düzeyde tedavi standardının temelini oluşturduğunu belirtti. Olgun, önceki uygulamalarda yüksek riskli grupta beş yıllık sağkalımın %10’u bile bulmadığını, TPOG Nöroblastom 2020 Protokolü ile bu oranın %65’e ulaştığını ifade etti.

Yeni protokol çalışmalarında moleküler genetik incelemeler, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin yer almasının, sağkalım oranlarının uluslararası düzeylere ulaşmasında kritik rol oynayacağı vurgulandı.

Sempozyum Gündemi ve Kapanış Mesajı

İki gün süren sempozyum boyunca klinik araştırmalardan cerrahi yaklaşımlara, radyolojik ve moleküler tanı yöntemlerinden relaps ve refrakter hastalık tedavilerine kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapıldı. Akademisyenler, hekimler, hemşireler ve araştırmacılar, nöroblastomun tanı ve tedavi süreçlerini geliştirmek için bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sempozyumun kapanışında Prof. Dr. Olgun, "Her paylaşım, her öneri, bir çocuğun yaşamına dokunuyor. Bu birliktelik, çocukluk çağı kanserlerinde elde ettiğimiz ilerlemenin en değerli göstergesidir" sözleriyle ulusal iş birliği ve bilimsel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

