Norveç Başbakanı'ndan Gazze'ye Sert Eleştiri

Norveç Başbakanı Store, Gazze'deki Durumu Kınadı

Norveç'in başbakanı Jonas Gahr Store, Gazze'deki mevcut durumu "endişe verici" ve "acı verici" olarak nitelendirdi. Uluslararası insancıl hukukun önemine değinen Store, bu prensiplere uyulmamasının sonuçlarının "barbarlık" olabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası İnsani Hukukun Önemi

VG gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların yaratmış olduğu durumun kaygı verici olduğunu belirten Store, uluslararası insani hukukun insanlık ve barbarlık arasındaki çizgiyi belirlediğini ifade etti. "Gazze'deki gibi bu prensiplere uyulmazsa kendimizi barbarlık içinde buluruz," dedi.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nden Uyarılar

Store, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi önde gelen kuruluşların Gazze'deki duruma dair alarm verdiğine vurgu yaparak, krizin ciddiyetine dikkat çekti. Gazze'nin kuzeyindeki binlerce insanın açlık, ölüm ve hastalıkla baş başa kalmasının son derece endişe verici olduğunu dile getirdi.

Filistinlilerin Güvenliği Tehdit Altında

Son olarak Store, Gazze'deki Filistinlilerin güvenli bir yer olmadığı düşüncesi ile yaşadığı korkunun altını çizerek, onlara yönelik durumun ciddiyetine dikkat çekti.