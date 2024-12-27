NUJ, İsrail'in Gazze'de Gazetecilere Yönelik Saldırısını Kınadı

NUJ, Gazze'deki Gazeteci Ölümlerini Kınıyor

İngiltere ve İrlanda'da faaliyet gösteren Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ), İsrail ordusunun Gazze'deki El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına yaptığı saldırıda 5 gazetecinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

NUJ'dan yapılan açıklamada, Al Jazeera kanalının haberine dayanarak, açıkça işaretlenmiş El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait aracın İsrail hava saldırısında vurulduğu belirtilerek, aracın alevler içinde kaldığına dair sosyal medyada yayımlanan görüntülere dikkat çekilmiştir. "NUJ, Gazze'nin merkezinde 5 gazetecinin öldürülmesini şiddetle kınadı," denildi.

Uluslararası Hukukun İhlali

NUJ Genel Sekreteri Laura Davison, bu saldırının "çirkin" bir eylem olduğunu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti. Davison, gazetecilerin çalıştıkları binaların ve ekipmanlarının uluslararası sözleşmelerle korunduğunu vurgulayarak, böyle bir saldırının kesinlikle kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Davison, aynı zamanda kurbanların ailelerine, meslektaşlarına ve arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Bu üzücü dönemde, düşüncelerimiz tüm ailelerle birlikte," şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Öldürülen gazeteciler arasında yeni baba olan bir ismin bulunduğunu belirten Davison, İsrail hükümetine gazetecileri hedef almaktan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, yetkililerin sorumluluğunu hatırlatmış oldu.

Ölü Sayısı Artıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında foto muhabiri Eymen el-Cedy, gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune yer alıyor.

Israil ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının toplamda 201’e yükseldiği ifade ediliyor.