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Nükleer Silahlar ve Çocukların Savunmasızlığı: Acil Eylem Çağrısı

Nükleer silahların çocuklar üzerindeki etkileri alarm veriyor. ICAN, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:51
Nükleer Silahlar ve Çocukların Savunmasızlığı: Acil Eylem Çağrısı

Nükleer Silahların Çocuklar Üzerindeki Tehditleri

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN), son raporunda nükleer silahların çocukları derinden etkilediğini ve onları savunmasız bıraktığını vurguladı.

Hiroşima ve Nagazaki'nin 79. Yıldönümünde Alarm Verildi

ICAN, ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima ve 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üzerinden 79 yıl geçtiğini hatırlatarak "Nükleer Silahların Çocuklar Üzerindeki Etkileri" adlı raporunu yayımladı.

Çocukların Savunmasızlığına Dikkat Çekildi

Rapor, çocukların nükleer silahların etkilerine karşı son derece kırılgan olduğunu, bu durumun onları orantısız şekilde zarar gördükleri bir grup haline getirdiğini ortaya koyuyor.

Uluslararası Sorun ve Eylem Çağrısı

Raporda, ülkelerin, silahlı çatışma zamanlarında çocukları koruma yükümlülüğünü hatırlatıldığı gibi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalara bağlı oldukları belirtildi. Tüm ülkelere bu taahhüdü yerine getirmeleri için çağrıda bulunuldu.

Nükleer Silahsız Bir Gelecek İçin Adımlar

2021 yılında yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na katılım çağrısı da yapıldı. Bugüne kadar 97 ülkenin bu anlaşmayı imzaladığı, onayladığı veya kabul ettiği bilgisine yer verildi.

ICAN Yetkililerinin Görüşleri

ICAN İcra Direktörü Melissa Parke, "Raporumuz, nükleer silahlı devletlerin hükümetlerine ve uluslararası kamuoyuna acil eylem gerektiğine dair ciddi bir uyarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Raporun yazarı Tim Wright ise, "Çocuklar, bu kitlesel yıkıma yol açan silahların geliştirilmesinde rol oynamadı ama nükleer silahların kullanımında en çok zarar görecek kişiler olacaklar. Bu tür silahların acilen ortadan kaldırılması gerekli." şeklinde ifadelerde bulundu.

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