Numan Kurtulmuş Bayram Namazını Çanakkale'de İkâmet Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bu Kurban Bayramı'nda Çanakkale’yi tercih ederek, bayram namazını burada kıldı.

Vali ve Komutanlarla Birlikte Namazda

Kurtulmuş, Çanakkale'deki ziyaretlerinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile birlikte Şehitler Camisinde Kurban Bayramı namazını eda etti.

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Cami çıkışında ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vatandaşlarla bayramlaşıp, onlarla sohbet ederek bayramın coşkusunu paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı. Kente gelen Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Kurban Bayramı namazını Şehitler Camisi'nde kıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı. Kente gelen Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Kurban Bayramı namazını Şehitler Camisi'nde kıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.