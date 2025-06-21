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Nuray Kayacan Sünbül'ün 'HEVA' Filmi Transilvanya'dan Ödül Aldı

'HEVA' filmi, Transilvanya Uluslararası Film Festivali'nde ödül alarak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 12:09
Nuray Kayacan Sünbül'ün 'HEVA' Filmi Transilvanya'dan Ödül Aldı

Nuray Kayacan Sünbül'ün 'HEVA' Filmi Ödül Aldı

Yönetmen ve senarist Nuray Kayacan Sünbül’ün uzun metraj film projesi "HEVA", Transilvanya Uluslararası Film Festivali'nin (TIFF) endüstri bölümünde ödüle layık görüldü.

Festivalde Finale Kaldı

Film, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen festivalin Transilvanya Pitch Stop platformunda finale kalan 10 uluslararası proje arasına girerek ödül kazandı.

Sünbül'ün Açıklamaları

Sünbül, ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede, "HEVA, hem kişisel hem de kolektif bir yarayı sinemayla ifade etme çabası. Bu ödül, susturulmuş duyguların sinema yoluyla görünür kılınabileceğinin bir göstergesi. Jüriye, TIFF ekibine ve bana inanan tüm destekçilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ödülün Gerekçesi

Jüri, ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Geleneklere hem saygı duyan hem de onları dönüştüren, köprüler kuran ve sessizliğin ya da küçük jestlerin ne kadar büyük anlamlar taşıyabileceğini gösteren bir anlatım."

Filmde İşlenen Temalar

HEVA, kadına yönelik şiddet, duygusal travma ve içsel direniş gibi derin temaları merkezine alıyor. Film, bir kadınla bir erkeğin, geçmişlerinin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken hayatta kalma ve birbirlerine tutunma çabasını anlatıyor.

Maddi Destek ve Festivaller

Bu ödül, projeye maddi destek sağlamakla birlikte Cannes, Berlinale ve Visions du Réel gibi önemli festivallerin yapım marketlerinde görünürlük avantajı sunmaktadır.

Yönetmen ve senarist Nuray Kayacan Sünbül'ün uzun metraj film projesi "HEVA", Transilvanya...

Yönetmen ve senarist Nuray Kayacan Sünbül'ün uzun metraj film projesi "HEVA", Transilvanya Uluslararası Film Festivali'nin (TIFF) endüstri bölümünde ödüle layık görüldü. "HEVA", Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen festivalin Transilvanya Pitch Stop platformunda finale kalan 10 uluslararası proje arasından seçilerek ödül alan film projesi oldu.

Yönetmen ve senarist Nuray Kayacan Sünbül'ün uzun metraj film projesi "HEVA", Transilvanya...

Yönetmen ve senarist Nuray Kayacan Sünbül'ün uzun metraj film projesi "HEVA", Transilvanya Uluslararası Film Festivali'nin (TIFF) endüstri bölümünde ödüle layık görüldü. "HEVA", Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen festivalin Transilvanya Pitch Stop platformunda finale kalan 10 uluslararası proje arasından seçilerek ödül alan film projesi oldu.

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