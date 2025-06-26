Nurettin Topçu, 50. Vefat Yılında Esenler'de Anıldı

Nurettin Topçu, 50. Vefat Yılında Anıldı

Türk fikir ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Nurettin Topçu, vefatının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen "Bir Ruh İnşası: Eğitim, Medeniyet ve Tasavvuf Ekseninde Nurettin Topçu" programıyla Esenler'de anıldı. Etkinlik, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın Moderatörü Dr. Coşkun Yılmaz

Esenler Belediyesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan bu anlamlı programa, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz moderatörlük yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden Önemli Mesaj

Açılışta konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Topçu’nun Türk düşünce ve eğitim hayatına katkılarına vurgu yaparak, "Bugün, talebeliği hiç bitmeyen bir ismi anıyoruz. Eğitimin önemli olması için tarihte iz bırakanları tanımak gerekiyor. Nurettin Topçu, sınıfın kapısını mabedin kapısı bilen bir mütefekkirdi," ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sadettin Ökten’in Kişisel Anıları

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Sadettin Ökten, Nurettin Topçu’yu tanıma fırsatı bulduğundan bahsederek, Topçu’nun babasıyla olan ilişkisinden örnekler verdi. "Topçu, babam öldükten sonra yanıma geldi ve bana, 'Baban bizim büyüğümüzdü,' diyerek dostluklarını sürdürmüştür," dedi.

Nurettin Topçu'nun Eserleri ve Tasavvufi Yaklaşımı

Prof. Dr. Mustafa Kara, Nurettin Topçu’nun eserlerini tanımlarken, "Onun yazdıkları, denize dalan bir insandan yüzeye çıkan hava kabarcıklarına benzer," diyerek, Topçu'nun derinliğine ve tasavvufi niteliğine dikkat çekti. Ayrıca, Topçu'yu anlatmanın zorluğuna dikkat çekerek, "Büyük insanları anlatmak çok zordur; Nurettin Topçu için bu daha da zordur," dedi.

Eğitim Sistemi Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. İsmail Kara, Topçu'nun eğitim sistemine dair önemli görüşler ortaya koyduğunu ifade ederek, Türk maarif sisteminin eksikliklerine dikkat çekti. "Kurucu fikri olmayan sistemler, buna uygun kurumlar da oluşturamazlar," diyerek eleştirilerde bulundu.

Yoğun Katılım ve Anlamlı Bir Etkinlik

Nurettin Topçu’yu anma etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Katılımcılara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimleriyle etkinlik sona erdi.

Türk fikir ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Nurettin Topçu'nun 50. vefat yılı vesilesiyle düzenlenen "Bir Ruh İnşası: Eğitim, Medeniyet ve Tasavvuf Ekseninde Nurettin Topçu" programı, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Türk fikir ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Nurettin Topçu'nun 50. vefat yılı vesilesiyle düzenlenen "Bir Ruh İnşası: Eğitim, Medeniyet ve Tasavvuf Ekseninde Nurettin Topçu" programı, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.