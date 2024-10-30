Nuri Killigil adına Savunma ve İnovasyon Ödülleri Töreni Düzenleniyor

Nuri Killigil Savunma ve İnovasyon Ödülleri

Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil, Türk savunma sanayisinde önemli bir yere sahip. Bu çerçevede, onun anısını yaşatmak amacıyla Savunma ve İnovasyon Ödülleri verilecek.

İlk Ödül Töreni Ankara'da

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ile birlikte bu yıl ilk kez Nuri Killigil Savunma ve İnovasyon Ödülleri organizasyonu düzenlenecek.

Ödül Sahiplerinin Açıklanacağı Yer

Ödüle layık görülen isimler, Nuri Killigil’in İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında, yarın saat 14.00'te basın ve kamuoyuna duyurulacak.

Önemli İsimler Katılacak

Açıklamada, TDPV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan ve SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay da hazır bulunacak. Bu etkinlik, Türk savunma Sanayii'nde inovasyonun ve başarıların kutlanması açısından büyük önem taşıyor.