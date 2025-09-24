Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:32
Operasyon ve ele geçirilenler

Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon ve ele geçirilenler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda 56 uyuşturucu hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

