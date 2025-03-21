NYPD'den Geleneksel İftar Programı

New York'ta Müslüman Polislerden İftar Programı

New York Polis Teşkilatı (NYPD) bünyesinde görev yapan Müslüman polisler, 17. geleneksel ramazan iftarını düzenlemeye imza attı. New York Müslüman Polisler Derneği (MOS) tarafından NYPD merkez binasında gerçekleştirilen etkinliğe, NYPD'de görevli polisler, aileleri ve davetliler katıldı.

İftar Programına Katılım Yüksekti

Etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da katılarak davetliler arasında yer aldı. MOS Başkan Yardımcısı Türk Komiser Ali Hammutoğlu, programda Kuran-ı Kerim okudu. Ardından, NYPD'nin çalışmaları ve Müslüman polislerin uluslararası insani yardım faaliyetlerine yönelik bir sunum yapıldı.

Konuşmalarda Ramazan'ın Önemi Vurgulandı

New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Waheed Akhter, katılımcılara teşekkür ederek ramazan ayının önemini vurguladı. Akhter, derneklerinin gerçekleştirdiği projeleri de aktardı.

NYPD Emniyet Müdürü Birinci Yardımcısı Lisa D. White, iftar etkinliği dolayısıyla Müslüman polisler ve ailelerinin arasında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. White, “Ramazan ayının İslam'da çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Ramazan, sabrı, empatiyi ve disiplini öğretir,” diyerek bu dönemin ruhsal gelişim için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Başarılı Polisler Ödüllendirildi

İftar programında NYPD'de görev yapan başarılı polisler, New York toplumuna olan katkılarından ötürü 22 kişi ödül ile onurlandırıldı. Ödül alanlar arasında 4 Türk kökenli polis ile Türk-Amerikan toplumunun bazı üyeleri de bulundu.