NYPD'den Geleneksel İftar Programı

New York'ta Müslüman polisler, NYPD merkezinde iftar programı düzenleyerek dayanışma örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 06:22
NYPD'den Geleneksel İftar Programı

New York'ta Müslüman Polislerden İftar Programı

New York Polis Teşkilatı (NYPD) bünyesinde görev yapan Müslüman polisler, 17. geleneksel ramazan iftarını düzenlemeye imza attı. New York Müslüman Polisler Derneği (MOS) tarafından NYPD merkez binasında gerçekleştirilen etkinliğe, NYPD'de görevli polisler, aileleri ve davetliler katıldı.

İftar Programına Katılım Yüksekti

Etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da katılarak davetliler arasında yer aldı. MOS Başkan Yardımcısı Türk Komiser Ali Hammutoğlu, programda Kuran-ı Kerim okudu. Ardından, NYPD'nin çalışmaları ve Müslüman polislerin uluslararası insani yardım faaliyetlerine yönelik bir sunum yapıldı.

Konuşmalarda Ramazan'ın Önemi Vurgulandı

New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Waheed Akhter, katılımcılara teşekkür ederek ramazan ayının önemini vurguladı. Akhter, derneklerinin gerçekleştirdiği projeleri de aktardı.

NYPD Emniyet Müdürü Birinci Yardımcısı Lisa D. White, iftar etkinliği dolayısıyla Müslüman polisler ve ailelerinin arasında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. White, “Ramazan ayının İslam'da çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Ramazan, sabrı, empatiyi ve disiplini öğretir,” diyerek bu dönemin ruhsal gelişim için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Başarılı Polisler Ödüllendirildi

İftar programında NYPD'de görev yapan başarılı polisler, New York toplumuna olan katkılarından ötürü 22 kişi ödül ile onurlandırıldı. Ödül alanlar arasında 4 Türk kökenli polis ile Türk-Amerikan toplumunun bazı üyeleri de bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı
2
Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı
3
Venezuela, ABD’nin Sınır Dışı Ettiği Göçmenlerini Almaya Hazır
4
THY Berlin Ofisi'nden Anlamlı İftar Programı
5
Sinop'ta Kız Öğrencilere Savunma Sporları Eğitimi ile Şiddete Karşı Farkındalık Projesi
6
Gazze Hükümeti: İsrail, Beyt Lahiya'daki Saldırıyı Meşrulaştırmak İçin Yalanlar Üretiyor
7
Almanya, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı Kararlarına Uymaya Çağırdı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!