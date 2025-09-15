O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Kocaeli'de Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Destek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüyen belediyelerin sunduğu destekler artarak devam ediyor. Bu kapsamda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik birçok destek açıklaması yapıldı. Eğitim ve öğretimde eşitliğin sağlanması adına harekete geçen belediyeden 8.000 TL destek ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için binlerce öğrenci ve aileyi kapsayan kapsamlı bir destek programı duyurdu. "Eğitime Büyükşehir Desteği" sloganıyla hayata geçirilen proje, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim masraflarını hafifletmeyi ve öğrencilere fırsat eşitliği sunmayı hedefliyor. Program, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde yürütülüyor.

Kimler, Ne Kadar Destek Alacak? İşte Rakamlar

Yeni açıklanan destek programı eğitim kademelerinin tümünü kapsayacak şekilde planlandı. Ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen ödeme tutarları ve süreleri şu şekilde:

İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri: Okul dönemini kapsayan 9 ay boyunca her ay öğrenci başına 1.250 TL destek ödemesi yapılacak.

Üniversite Öğrencileri: Yükseköğrenim gören öğrencilere 10 ay boyunca her ay 2.500 TL burs niteliğinde destek sağlanacak.

Bu ödemeler, ailelerin her ay düzenli olarak kullandığı 41 Kart sistemi üzerinden yapılacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik kartı ve çocuğa ait güncel öğrenci belgesi ile birlikte ilçelerdeki başvuru noktalarına başvurabilecek. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal İletişim Merkezleri (SİM) üzerinden alınacak.

Başvuru yapılacak ilçeler: İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Körfez, Dilovası, Gölcük, Karamürsel, Kandıra.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan destek paketi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.