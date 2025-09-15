O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Kocaeli Büyükşehir'in 'Eğitime Büyükşehir Desteği' ile ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 1.250–2.500 TL nakdi destek verilecek; başvurular SİM'lere yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:23
O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Kocaeli'de Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Destek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüyen belediyelerin sunduğu destekler artarak devam ediyor. Bu kapsamda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik birçok destek açıklaması yapıldı. Eğitim ve öğretimde eşitliğin sağlanması adına harekete geçen belediyeden 8.000 TL destek ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için binlerce öğrenci ve aileyi kapsayan kapsamlı bir destek programı duyurdu. "Eğitime Büyükşehir Desteği" sloganıyla hayata geçirilen proje, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim masraflarını hafifletmeyi ve öğrencilere fırsat eşitliği sunmayı hedefliyor. Program, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde yürütülüyor.

Kimler, Ne Kadar Destek Alacak? İşte Rakamlar

Yeni açıklanan destek programı eğitim kademelerinin tümünü kapsayacak şekilde planlandı. Ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen ödeme tutarları ve süreleri şu şekilde:

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri: Okul dönemini kapsayan 9 ay boyunca her ay öğrenci başına 1.250 TL destek ödemesi yapılacak.

Üniversite Öğrencileri: Yükseköğrenim gören öğrencilere 10 ay boyunca her ay 2.500 TL burs niteliğinde destek sağlanacak.

Bu ödemeler, ailelerin her ay düzenli olarak kullandığı 41 Kart sistemi üzerinden yapılacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik kartı ve çocuğa ait güncel öğrenci belgesi ile birlikte ilçelerdeki başvuru noktalarına başvurabilecek. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal İletişim Merkezleri (SİM) üzerinden alınacak.

Başvuru yapılacak ilçeler: İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Körfez, Dilovası, Gölcük, Karamürsel, Kandıra.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan destek paketi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'nin 38. ve 21. Kurultay İptal Davasında 5. Duruşma Başladı
2
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
3
Villanova Üniversitesi'nde Silahlı Saldırgan Alarmı
4
Beylikdüzü'nde Feci Kaza: Tır, Motosiklete Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Mustafa Şen İzmir Eleştirisinde Bulundu: 'Denizi Öldürdüler'
6
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
7
Netanyahu-Rubio Görüşmesi: Gazze, Sürgün Planı ve Batı Şeria Gündemde

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor