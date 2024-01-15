O illerde eğitime 1 gün ara verildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde birçok ilde etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında, 15 Ocak Pazartesi günü bazı illerde okullar tatil edildi. İşte detaylar:

1. Hakkari:

Hakkari Valiliği, son üç gündür devam eden yoğun kar yağışı ve olası buzlanma riski nedeniyle, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü il genelinde tüm okul öncesi eğitimi veren kurumlar ile özel öğretim kurslarına, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, söz konusu tarihte kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacak.





2. Giresun:

Giresun Valiliği, Çanakçı ilçesindeki tüm okullar ile Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerindeki köy okullarında, kar ve buzlanma riskinden dolayı 15 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de bir gün izinli sayılacak.

3. Trabzon:

Trabzon Valiliği, hafta sonu yaşanan kar yağışının ardından 15 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı. İl genelinde mahalle yollarının açık olduğu belirtilirken, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için tatil kararı alındı. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.





4. Artvin:

Artvin Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde sadece taşımalı eğitim alan öğrenciler için eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bu kararlar, öğrenci güvenliğini ön planda tutarak alınan tedbirlerdir. Veliler ve öğrenciler, bu tür hava koşullarına karşı dikkatli olmalı ve resmi duyuruları takip etmelidir.