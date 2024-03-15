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O illere kar, yağmur, fırtına üçlüsü geliyor! Tarih verildi: Sakın evden dışarı çıkmayın

O iller için uzman isimlerden uyarı geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:50
O illere kar, yağmur, fırtına üçlüsü geliyor! Tarih verildi: Sakın evden dışarı çıkmayın

Kuvvetli yağış geliyor! O tarihlerde evden çıkmayı düşünmeyin bile! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine göre vatandaşlar yağış gelecek tarihleri araştırmaya devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden kuvvetli yağış, çığ riski ve toz taşınımı ile ilgili uyarılarını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen şu sözlere yer verdi; 'Trakya, Muğla ve Şanlıurfa il çevresi hariç ülke geneli yağışlı olacak. Yağışlar Şırnak, Hatay, Adana ve Hakkari illerinde öğle saatleri sonrasında kuvvetli olacak. Güneydoğu bölgesinde toz taşınımı devam edecek. Sıcaklık 1-2 derece azalacak. 

o illere kuvvetli yağış geliyor

İstanbul ve İzmir sabah saatlerinde yağmurlu ve 13-17 derece, Ankara yağmurlu 13 derece olacak.' Orhan Şen sosyal medyadan kendisine görülen bu sene kocakarı soğukları olmadı, 2020-2021 senelerinde bölgelere kar yağmıştı paylaşımına da yer verdi. Meteoroloji raporlarına göre ülke genelinde 1-3 derece sıcaklıkların azalması ve sonrasında mevsim normalleri üstünde devam etmesi bekleniyor. Yağışlar Şırnak il çevresi, Adana, Hatay kıyı kesimleri, Siirt doğu kesimi, Hakkari batı kesiminde kuvvetli olacağı için olumsuzluklara karşı tedbir almak gerekiyor. Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimi, Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve doğu kesimi eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olmak gerekiyor. Aynı zamanda Güneydoğu bölgelerinde yaşanabilecek toz taşınımı sebebiyle olabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmak gerekiyor. 

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