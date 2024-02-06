O ödemeyi yapmayanları kapıda bekleyen tehlike! Her an ziliniz çalınıp başınıza bu gelebilir

Ticaret Bakanlığı, alacaklarını tahsil etmek üzere önemli bir adım attı ve toplamda 6,4 milyar lirayı aşan kamu alacakları için düğmeye bastı. Bakanlık, iç ve dış ticarette haksız rekabeti önlemek, ticaretin güvenle gerçekleştirilmesini sağlamak, aynı zamanda Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla inceleme ve soruşturmalar başlattı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2023 yılında gümrük, iç ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere odaklanan teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalarda toplamda 2 bin 194 rapor düzenlendi. Bu raporlar sonucunda 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere toplamda 6,4 milyar lirayı aşan kamu alacaklarının tahsilat sürecine başlandığı vurgulandı.





Bakanlık, bu tahsilat işlemlerinin devam edeceğini belirtirken, devletin ekonomi politikalarını etkin bir şekilde uygulamak üzere çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. Ödemelerini yapmayanlara karşı etkili bir şekilde mücadele edilmesi, ticarette adil bir rekabet ortamının oluşturulması ve devletin finansal güvenliğinin korunması amacıyla başlatılan bu süreç, iş dünyası ve kamunun dikkatini çekiyor. Bu bağlamda, alacakların tahsilatı için atılan bu adım, ticaret dünyasında düzenin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması adına önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.