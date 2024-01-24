O şartı sağlayanlara geçmişe dönük sigorta parası verilecek!

Yıllarca bakıma muhtaç teyzesine bakan ve sigortası yapılmayan kadına yargıtaydan öyle bir karar çıktı ki duyanlar şok oldu.







BUNU YAPANIN GEÇMİŞE DÖNÜK TÜM SİGORTASI ÖDENECEK 'YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU'

İzmir'de yaşlı teyzesine bakan bir kadın, geriye dönük sigortaya başvurdu. Davanın gönderildiği Yüksek Mahkeme de bu kararı kabul etti.

İzmir'de yaşayan G.Ç isimli kadın, 2017 yılında vefat eden teyzesi F.K.'nin mirasçıları hakkında kendisine baktığı, ev işlerini yaptığı ve sigortaya başvurduğu gerekçesiyle tespit kararı davası açtı.

G.C. Teyzesinin temizlik, yemek yapma gibi işlerini üstlendiğini, teyzesinin bakımını üstlendiğini, teyzesinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğunu ve karşılığında tazminat aldığını söyledi. 2010 yılından bu yana kendisinin ve erkek kardeşinin dönüşümlü olarak 15'er gün teyzelerinin evinde kaldıklarını ve ev işlerine yardım ettiklerini söyledi. Ancak F.K. teyzenin mirasçıları bu durumu kabul etmeyip itiraz etti.

ZİYARET OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

G.Ç., teyzesi F.K.'ye baktığını iddia etti. Teyzenin varisi konusunda ise G.Ç şunları savundu: Onları ziyaret ettim ve bunu alışkanlık haline getirdim. Varisler, taraflar arasında herhangi bir iş sözleşmesi bulunmadığını, hasta teyzenin ara sıra yeğenine harçlık verdiğini ancak ona hiç ödeme yapmadığını söyleyerek teyzeye bakılmadığını söylenenlerin yalan olduğunu söylediler.

TANIKLARIN İFADELERİNE BAŞVURULDU

G.C. Ve kardeşinin suçlaması da tanıklara sunuldu. Tanıkların ifadelerinde iddialarını doğrulaması kararın sonucunu büyük ölçüde etkiledi.

izmir 12. İş Mahkemesi, hem tarafları hem de tanıkları dinleyerek, Bayan G.Ç'nin 2010'dan 2017'ye kadar ayda 15 gün aralıksız çalıştığını, kadının 1.229 gün asgari ücretle evden çalıştığını ve herhangi bir ikramiye almadığını vurguladı. Prim ödemesinin mirasçılar tarafından yapılamasına karar verdi.

Ancak 2010 yılı öncesinde G.Ç'nin sigorta başvurusunu reddetmişti.

YARGITAY ONADI

Bu karar İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hukuka uygun görüldü ve dosya Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi de bu karara katılarak, temyizde belirtilen gerekçelere dayanarak kararın bozulmasına yer olmadığını tespit etti.