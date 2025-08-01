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O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Kadir Has Üniversitesi, ilk 3 tercihte yer alan öğrencilere %75'e varan başarı bursu sunuyor. Tercih maratonu başladı!

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:53
O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Üniversite Tercihinizde Fırsatı Kaçırmayın!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, birçok öğrenci için hayatlarının en önemli anlarından biri olan tercih dönemi başlamış bulunuyor. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, Kadir Has Üniversitesi'nin dikkat çekici "HAS Tercihim" burs programı ile büyük bir fırsat yakalayacaklar.

Başarı Sıralamanıza Göre %75'e Varan Burs İmkanı

Bu özel burs programı, başarı sıralamasına göre %75'e varan burs fırsatları sunmaktadır. Ancak adayların dikkat etmesi gereken önemli bir şart bulunuyor: Kadir Has Üniversitesi'ni, tercih listelerinde ilk 3'e yazmak.

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Burs Programının Temel Özellikleri

Üniversite adayları için sadece puan ve başarı sıralaması değil; üniversitelerin sunduğu akademik kadro, kampüs olanakları, sosyal yaşam ve finansal destekler de büyük bir önem taşıyor. Kadir Has Üniversitesi, "HAS Tercihim" programı ile öğrencilerin YKS başarılarını teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Bu burs programı, %50 indirimli kontenjanlara yerleşen öğrencilere ek burs imkanları sunarak, eğitim hayatlarını daha erişilebilir hale getiriyor. Örneğin, Eşit Ağırlık (EA) puan türünde ilk 100.000'lik dilimde yer alan bir öğrenci, üniversitenin %50 burslu bir programına kabul edildiğinde, ek %25 "KHAS Başarı Sıralaması Bursu" kazanarak toplamda %75 burs imkanı elde edebiliyor.

Bursun Geçerli Olduğu Bölümler

Burs programı, Kadir Has Üniversitesi'nin tüm fakültelerindeki birçok bölümü kapsamaktadır. Bu bölümler arasında:

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği vb.)
  • Hukuk Fakültesi
  • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Ekonomi, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri vb.)
  • İletişim Fakültesi (Yeni Medya, Reklamcılık vb.)
  • Sanat ve Tasarım Fakültesi (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık vb.)

Önemli Şart: Tercihlerinizi İlk 3'e Yerleştirin!

Adayların, Kadir Has Üniversitesi'nin ilgili programlarını vakıf üniversiteleri arasındaki sıralamada ilk 3'e yerleştirmeleri şart! Ayrıca kazanılan burslar, öğrenim süresi boyunca başarı durumuna göre etkilenmeden devam etmektedir. Hazırlık okuyacak olan öğrenciler için 5+2 yıl, hazırlık okumayacak olanlar için ise 4+1 yıl boyunca burs olanakları sürecektir.

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