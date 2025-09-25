Obama: Trump'ın Tylenol (asetaminofen) İddiaları Halk Sağlığına Zararlı

Obama, Trump'ın Tylenol'un hamilelikte kullanımının otizme neden olduğu iddialarının halk sağlığı ve kadınlar için zarar verici olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:23
Eski başkan Trump'ın açıklamalarına sert tepki

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tylenol adlı ilacın hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme yol açtığına dair iddialarını eleştirerek, bu açıklamaların halk sağlığına zarar verdiğini söyledi.

The Guardian gazetesinin haberine göre Obama, Londra'da katıldığı bir programda Trump'ın Tylenol'un aktif maddesi "asetaminofen" ile ilgili ifadelerini gündeme taşıdı. Obama, söz konusu açıklamaları kamuoyunu yanıltan ve halk sağlığı riskleri doğuran bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Obama, Trump'ın iddialarına ilişkin olarak 'Oval Ofis'teki halefimin, belli başlı ilaçlar ve otizme ilişkin, sürekli olarak çürütülmüş kapsamlı iddialarda bulunduğu bir manzarayı görüyoruz.' ifadelerini kullandı. Ayrıca bu açıklamaları 'gerçeğe yönelik şiddet' olarak tanımladı ve bunun özellikle kadınlar için zararlı olduğunu vurguladı.

Donald Trump, 23 Eylül'de yaptığı açıklamada, Tylenol'un etkin maddesi asetaminofen'in hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etmişti.

