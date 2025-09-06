Ocak-Ağustos: Havayoluyla 162,6 Milyon Yolcu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Ocak-Ağustos Döneminde 162,6 Milyon Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerini değerlendirerek, ocak-ağustos döneminde hava yolunu kullanan yolcu sayısının direkt transit yolcularla 162,6 milyona ulaştığını bildirdi.

Ağustos Verileri

Uraloğlu, ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 101 bin 329, dış hatlarda 104 bin 661 olduğunu ve toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artışla 261 bin 755'e ulaştığını kaydetti.

Ağustosta iç hat yolcu trafiği 10 milyon 461 bin 8, dış hat yolcu trafiği 17 milyon 202 bin 843 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 27 milyon 678 bin 20 yolcu seyahat etti; geçen yılın aynı ayına göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,7 artış görüldü.

Taşınan yük miktarı ise iç hatlarda 104 bin 656 ton, dış hatlarda 407 bin 331 ton olmak üzere toplam 511 bin 987 ton olarak açıklandı.

Ocak-Ağustos Toplamı

Ocak-ağustos döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 654 bin 86, dış hatlarda 616 bin 853 oldu; üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 649 bin 35 uçak trafiğine ulaşıldı. Üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiği geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 7 artış gösterdi.

Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 67 milyon 36 bin 713, dış hat yolcu trafiği 95 milyon 493 bin 971 olarak kaydedildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 162 milyon 627 bin 771 yolcuya hizmet verildi. Ağustos sonu itibarıyla toplam yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 4,6 artış oldu.

Yük trafiği bu dönemde iç hatlarda 621 bin 155 ton, dış hatlarda 2 milyon 725 bin 467 ton olmak üzere toplam 3 milyon 346 bin 622 ton'a ulaştı.

İstanbul Havalimanı 55,3 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ağustosta uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 362, dış hatlarda 38 bin 833 olmak üzere toplam 51 bin 195 olduğunu; yolcu sayısının iç hatlarda 1 milyon 869 bin 480, dış hatlarda 6 milyon 426 bin 676 olmak üzere toplam 8 milyon 296 bin 156 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ocak-ağustos döneminde aynı havalimanında iç hat uçak trafiği 82 bin 933, dış hat 279 bin 136 olup toplam 362 bin 69 uçak trafiği kaydedildi. Aynı dönemde yolcu trafiği iç hatlarda 11 milyon 823 bin 296, dış hatlarda 43 milyon 427 bin 489 olmak üzere toplam 55 milyon 250 bin 785 olarak açıklandı.

Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ağustosta iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 998, dış hatlarda 14 bin 604 olmak üzere toplam 25 bin 602 olarak gerçekleşti. Ağustos yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 115 bin 142, dış hatlarda 2 milyon 584 bin 847 olmak üzere toplam 4 milyon 699 bin 989 oldu.

Söz konusu havalimanında 8 aylık dönemde iç hat uçak trafiği 75 bin 742, dış hat 102 bin 554 olmak üzere toplam 178 bin 296 uçak trafiği kaydedildi. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 13 milyon 809 bin 786, dış hatlarda 17 milyon 394 bin 146 olmak üzere toplam 31 milyon 203 bin 932 oldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiği ağustosta 2 bin 706, 8 aylık dönemde ise 19 bin 446 olarak bildirildi. Ağustosta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'in hizmet verdiği toplam yolcu sayısı 12 milyon 996 bin 145 olurken, ağustosta hizmet verilen toplam yolcu sayısı 27 milyon 678 bin 20 olarak kaydedildi; böylece her iki yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarını kullandı. 8 ayda İstanbul'da hizmet verilen toplam yolcu sayısı 86 milyon 454 bin 717'ye ulaştı.

Turizm Merkezleri 8 Ayda 42,2 Milyon Yolcu Ağırladı

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 8 ayda iç hatlarda 12 milyon 938 bin 609, dış hatlarda 29 milyon 237 bin 589 olmak üzere toplam 42 milyon 176 bin 198 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde iç hat uçuş sayısı 101 bin 393, dış hat 184 bin 185 olmak üzere toplam 285 bin 578 olarak açıklandı.

8 aylık dönemde öne çıkan havalimanı yolcu sayıları şunlar: İzmir Adnan Menderes 8 milyon 301 bin 159, Antalya 26 milyon 179 bin 455, Muğla Dalaman 3 milyon 888 bin 89, Muğla Milas-Bodrum 3 milyon 121 bin 707, Gazipaşa Alanya 685 bin 788.

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve DHMİ ağustos ayı verileri.