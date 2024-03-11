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Ocak ayı işsizlik rakamlarında 85 bin artış yaşandı

Yeni verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 9,1'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:36
Ocak ayı işsizlik rakamlarında 85 bin artış yaşandı

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de İşsizlik Oranı Ocak Ayında Yüzde 9,1'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ait iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Ocak ayında işsizlik oranının bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 9,1'e çıktığı belirlendi. Bu dönemde işsiz sayısı ise 3 milyon 214 bin kişi olarak kaydedildi.

İşsizlik Oranındaki Artış Devam Ediyor

TÜİK'in yayımladığı verilere göre, 15 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranındaki 0,2 puanlık artışla birlikte oran yüzde 9,1 seviyesine çıktı. Aynı dönemde geçen yılın aynı ayına göre işsizlik oranında ise 0,6 puanlık azalma görüldü.

Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre İşsizlik Oranları

Verilere göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 olarak tahmin edilirken, kadınlarda bu oran yüzde 11,7 olarak kaydedildi. 15-24 yaş arasındaki genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puanlık artışla yüzde 16,6'ya yükseldi. Bu yaş grubundaki erkeklerde işsizlik oranı yüzde 14,1 iken, kadınlarda yüzde 21,1 olarak gerçekleşti.

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