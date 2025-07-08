Ödemiş'te Kurtarılan 4 Bin Hayvan Sahiplerine Teslim Edildi

Ödemiş'te Yangın Sırasında Kurtarılan Hayvanlar Sahiplerine İade Edildi

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karadoğan Mahallesi'nde meydana gelen yangında kurtarılan 3 bin büyükbaş ve 1,000 küçükbaş hayvanı, sahiplerine teslim etti.

Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları

Ekipler, yangından sonra mahalle sakinlerinin zarar gören traktör ekipmanları ile süt sağımı ve diğer ekipmanlarının bulunduğu alanlarda incelemeler gerçekleştirdi. Yangın sonrası koruma altına alınan hayvanlar, Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait çiftliğe taşındı. Burada güvence altına alınan 4 bin hayvan, gerekli işlemlerin ardından sahiplerine iade edildi.

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen diğer mahallelerde hasar tespit çalışmaları sürdürmeyi planlıyor.

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karadoğan Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, yangın sırasında kurtarılan 3 bin büyük ve 1000 küçükbaş hayvanı sahiplerine teslim etti.

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karadoğan Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, yangın sırasında kurtarılan 3 bin büyük ve 1000 küçükbaş hayvanı sahiplerine teslim etti.