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Ödemiş'te Sağanak ve Fırtına, İş Yerlerinin Çatısını Uçurdu

Ödemiş'te etkili olan sağanak ve fırtına, iş yerlerinin çatılarının uçmasına neden oldu. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:46
Ödemiş'te Sağanak ve Fırtına, İş Yerlerinin Çatısını Uçurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, geçen günlerde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, bazı iş yerlerinin çatılarının uçmasına sebep oldu. Özellikle Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi'nde etkili olan hava koşulları, iş yerlerinde önemli maddi hasara yol açtı.

Etkin olan sağanak ve fırtınanın etkisiyle düşen çatı parçaları, rüzgar nedeniyle etrafa savrularak araçların ve çevredeki alanların güvenliğini tehdit etti. Olay, vatandaşlar tarafından büyük bir endişeyle takip edildi.

Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün bölgemizde meydana gelen aşırı yağmur, fırtına ve rüzgardan dolayı Demircili Mahallesi yakınlarında bulunan Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı ayakkabı atölyelerinin çatıları uçtu. Bu yönde bazı iş yerlerimizde zarar meydana geldi" dedi.

İlçedeki hava koşullarının, günlük yaşamı olumsuz etkilediği ifade edilirken, yetkililer de gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı iş...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinin çatılarının uçmasına neden oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı iş...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinin çatılarının uçmasına neden oldu.

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