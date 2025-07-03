Ödemiş'teki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Ödemiş İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçrayarak hızla yayıldı. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan alevler, mahalledeki evlere zarar verirken, yerel otoriteler yangına karşı karadan ve havadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Geceli Gündüzlü Mücadele

Yangına müdahale, hava koşullarının elverişsiz olmasına rağmen, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile gerçekleştirilirken, çalışmalar sabah saatlerinde de hız kesmeden devam etti. Öte yandan, alevlerin tehdidi altında kalan Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Üzümlü ve Ortaköy Mahalleleri de Tahliye Edildi

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye devam ederek Üzümlü ve Ortaköy mahallelerine de sıçradı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, araçlarıyla eşyalarını toplayarak güvenli alanlara doğru uzaklaştı. Yangın nedeniyle bazı evler, ahırlar ve ağıllar kullanılamaz hale geldi.

Trajik Olaylar ve Tahliye Çalışmaları

Çalışmalar sırasında, Suçıktı Mahallesi'nde bulunan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan’ın, yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. Çeşitli bölgelerde, hayvanların tahliyesi için kamyonlar seferber edildi ve büyükbaş ile küçükbaş hayvanlar, bölgeden güvenli alanlara taşındı.

Buna ek olarak, Karadoğan Mahallesi'nde de jandarma ekipleri hızlı bir tahliye gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle bazı vatandaşlar, ahırlarından hayvanlarını çıkarmak için ellerinde hortumlarla alevleri kontrol etmeye çalıştı, bu durum oldukça zorlayıcı oldu.

Birçok Arı ve Ağaç Zarar Gördü

Yangın, zeytinlikleri aşarak Üzümlü Mahallesi'ndeki evlere ulaşırken, çok sayıda ev ve tarım alanı büyük zarar gördü. Olayla ilgili olarak yetkililer çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, bölgedeki yangının kontrol altına alınması için mücadele edilmektedir.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (ortada) yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (ortada) yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.