DOLAR
39,81 0,01%
EURO
46,81 -0,13%
ALTIN
4.258,32 0%
BITCOIN
4.371.946,48 0,08%

Ödemiş'teki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramış durumda.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 23:00
Ödemiş'teki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Ödemiş İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçrayarak hızla yayıldı. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan alevler, mahalledeki evlere zarar verirken, yerel otoriteler yangına karşı karadan ve havadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Geceli Gündüzlü Mücadele

Yangına müdahale, hava koşullarının elverişsiz olmasına rağmen, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile gerçekleştirilirken, çalışmalar sabah saatlerinde de hız kesmeden devam etti. Öte yandan, alevlerin tehdidi altında kalan Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Üzümlü ve Ortaköy Mahalleleri de Tahliye Edildi

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye devam ederek Üzümlü ve Ortaköy mahallelerine de sıçradı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, araçlarıyla eşyalarını toplayarak güvenli alanlara doğru uzaklaştı. Yangın nedeniyle bazı evler, ahırlar ve ağıllar kullanılamaz hale geldi.

Trajik Olaylar ve Tahliye Çalışmaları

Çalışmalar sırasında, Suçıktı Mahallesi'nde bulunan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan’ın, yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. Çeşitli bölgelerde, hayvanların tahliyesi için kamyonlar seferber edildi ve büyükbaş ile küçükbaş hayvanlar, bölgeden güvenli alanlara taşındı.

Buna ek olarak, Karadoğan Mahallesi'nde de jandarma ekipleri hızlı bir tahliye gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle bazı vatandaşlar, ahırlarından hayvanlarını çıkarmak için ellerinde hortumlarla alevleri kontrol etmeye çalıştı, bu durum oldukça zorlayıcı oldu.

Birçok Arı ve Ağaç Zarar Gördü

Yangın, zeytinlikleri aşarak Üzümlü Mahallesi'ndeki evlere ulaşırken, çok sayıda ev ve tarım alanı büyük zarar gördü. Olayla ilgili olarak yetkililer çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, bölgedeki yangının kontrol altına alınması için mücadele edilmektedir.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (ortada) yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (ortada) yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Denizde Gizemli Ceset Bulundu
2
Kayseri'de Kanala Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
3
Diyarbakır'da Husumetli Aileler Barıştı
4
İzmir Buca'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
5
7. Geleneksel Dut Buluşması'nda Asım Gültekin Anıldı
6
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Son Durumu Açıkladı
7
Fatsa'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!