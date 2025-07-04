Ödemiş'teki Orman Yangınında Hayatını Kaybeden İbrahim Erkan Toprağa Verildi

İzmir'in Ödemiş İlçesinde Yangın Faciası

İzmir'in Ödemiş ilçesi, ormanlık bir alanda meydana gelen yangın sonucunda kayıplar verdi. Yangında yaşamını yitiren 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze Töreni Detayları

Suçıktı Mahallesi'nde alevlerin sıçradığı evde yaşamını yitiren İbrahim Erkan, cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından, burada kılınan namazın akabinde toprağa verildi. Cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte çeşitli protokol üyeleri ve Erkan’ın yakınları katıldı.

Yangının Sebepleri ve Sonuçları

Olay, 2 Temmuz tarihinde Tosunlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 21.00 civarında çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın sonrası, tedbir amacıyla Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tahliye edildi. Yangın, bu bölgelerdeki ev ve ağıllara zarar verdi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı. Korkunç olayın ardından, yangın sırasında evinde yalnız yaşayan yatalak hasta İbrahim Erkan maalesef hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında dün hayatını kaybeden 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında dün hayatını kaybeden 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın cenazesi toprağa verildi.