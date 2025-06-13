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ODTÜ'de İklim Eylem Planı Ortak Tasarım Çalıştayı Gerçekleşti

ODTÜ, İklim Merkezi ile sürdürülebilir bir gelecek için İklim Eylem Planı Ortak Tasarım Çalıştayı düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 13:51
ODTÜ'de İklim Eylem Planı Ortak Tasarım Çalıştayı Gerçekleşti

ODTÜ'de İklim Eylem Planı Çalıştayı Düzenlendi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi, üniversitenin kurumsal iklim eylem planını geliştirmek amacıyla "İklim Eylem Planı Ortak Tasarım Çalıştayı" düzenledi. Çalıştay, ODTÜ Araştırma Parkı'nda gerçekleştirildi.

Enerji ve Sürdürülebilirlik Üzerine Stratejiler

Çalıştayda, enerji ve ulaşım sistemlerinden doğal çevrenin korunmasına kadar birçok stratejik başlık ele alınırken, sürdürülebilir eğitim ve araştırma konularında veri yönetimi gibi önemli meseleler tartışıldı.

Rektör Yozgatlıgil'den Önemli Açıklamalar

Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ’nün iklim değişikliği mücadelesinde "Bizler dünyayı değiştirebiliriz" mottosuyla hareket ettiğini ifade etti. Yozgatlıgil, "Kampüsümüz büyük bir orman. 70 milyon ağacı ile 30 kilometrekarelik alanı kaplıyor; bu durum bizlere önemli katkılar sağlıyor," dedi.

Karbonsuz Gelecek Hedefi

Yozgatlıgil, geliştirecekleri teknolojilerle birlikte kampüsü karbon nötr hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti ve ODTÜ'nün iklim merkezi ile bu çalışmalara öncülük ettiklerini vurguladı. "Dünyanın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olması için katkı sağlamaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Katkılarıyla Çalışmalar Sürecek

ODTÜ İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, taslak eylem planının oluşturulmasında, kampüsün konumu ve yeterliliklerinin değerlendirildiğini belirtti. Salihoğlu, "Girdi almak için iklim elçisi öğrencilerimiz ile iş birliği yaptık. 200'den fazla başvuru aldık ve 50'den fazla iklim elçisi belirledik," dedi.

Çalıştay sonunda, ODTÜ'nün sürdürülebilirlik vizyonunu sistematik bir çerçeveye kavuşturmak için somut, ölçülebilir ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturulması planlanıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi tarafından, üniversitenin kurumsal iklim eylem...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi tarafından, üniversitenin kurumsal iklim eylem planının hazırlanması amacıyla "İklim Eylem Planı Ortak Tasarım Çalıştayı" düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, çalıştaya katılarak konuşma yaptı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi tarafından, üniversitenin kurumsal iklim eylem...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi tarafından, üniversitenin kurumsal iklim eylem planının hazırlanması amacıyla "İklim Eylem Planı Ortak Tasarım Çalıştayı" düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, çalıştaya katılarak konuşma yaptı.

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