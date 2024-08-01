ODTÜ, Sağlıkta Yerli Çip Üretimi İçin 9 Proje Geliştiriyor

Yerel Çip Üretiminin Önemi ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi, TÜBİTAK'ın desteğiyle MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu'nu kurarak yerli çip geliştirme çalışmalarına hız verdi. 19 üniversite ve 7 özel sektör kuruluşuyla işbirliği içinde, sağlıkta kullanılacak 9 kritik alanda yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Proje Hedefleri ve Çip Uygulamaları ODTÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ender Yıldırım, sağlık alanında çip teknolojilerinin önemli bir rol oynamaya başladığını vurgulayarak, “Kardiyovasküler hastalıkların tanısında kullanılabilecek çipler tasarlıyoruz.” Ar-Ge Çalışmaları ve Destek Programı Yıldırım, ODTÜ MEMS Merkezi olarak 9 teknik proje yürüttüklerini ve bu projelerin TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında desteklendiğini belirtti. 4 yıl içinde proje çıktılarının ticarileşmesi bekleniyor. Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak Yenilikler Prof. Dr. Haluk Külah, mikro medikal teknolojilerdeki hedeflerinin, yerli ve milli ürünler geliştirmek ve ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak olduğunu ifade etti. “9 projemizle inovasyon kültürünü güçlendireceğiz.” Çip Teknolojisinde Gelecek Trendleri Külah, çip teknolojisinin sağlığa kazandırdığı fırsatların daha önce hayal bile edilemeyecek ürünlerin ortaya çıkmasını sağladığını vurguladı. “Biyomedikal implantlar ve akıllı kontak lensler başta olmak üzere, yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.” Çalışmaların Geleceği ODTÜ MEMS Müdürü Dr. Atilla Hakan Özdemir, farklı alanlarda çip geliştirme hedeflerinin dünya çapında bir çip üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. “Hedefimiz, tamamen yerli ve milli çözüm üreterek sağlık sektöründe fark yaratmak.”

Sonuç olarak, ODTÜ MEMS Merkezi ve işbirliği içindeki tüm kuruluşlar, sağlık alanında çip teknolojileri geliştirmek suretiyle, hem bilgi birikimini artırmakta hem de ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.