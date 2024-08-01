Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ODTÜ, Sağlıkta Yerli Çip Üretimi İçin 9 Proje Geliştiriyor

ODTÜ'ye bağlı MEMS Merkezi, TÜBİTAK desteğiyle sağlık alanında 9 yenilikçi proje üzerinde yerli çip teknolojileri geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:26
ODTÜ, Sağlıkta Yerli Çip Üretimi İçin 9 Proje Geliştiriyor

Yerel Çip Üretiminin Önemi

ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi, TÜBİTAK'ın desteğiyle MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu'nu kurarak yerli çip geliştirme çalışmalarına hız verdi. 19 üniversite ve 7 özel sektör kuruluşuyla işbirliği içinde, sağlıkta kullanılacak 9 kritik alanda yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Proje Hedefleri ve Çip Uygulamaları

ODTÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ender Yıldırım, sağlık alanında çip teknolojilerinin önemli bir rol oynamaya başladığını vurgulayarak, “Kardiyovasküler hastalıkların tanısında kullanılabilecek çipler tasarlıyoruz.”

Ar-Ge Çalışmaları ve Destek Programı

Yıldırım, ODTÜ MEMS Merkezi olarak 9 teknik proje yürüttüklerini ve bu projelerin TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında desteklendiğini belirtti. 4 yıl içinde proje çıktılarının ticarileşmesi bekleniyor.

Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak Yenilikler

Prof. Dr. Haluk Külah, mikro medikal teknolojilerdeki hedeflerinin, yerli ve milli ürünler geliştirmek ve ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak olduğunu ifade etti. “9 projemizle inovasyon kültürünü güçlendireceğiz.”

Çip Teknolojisinde Gelecek Trendleri

Külah, çip teknolojisinin sağlığa kazandırdığı fırsatların daha önce hayal bile edilemeyecek ürünlerin ortaya çıkmasını sağladığını vurguladı. “Biyomedikal implantlar ve akıllı kontak lensler başta olmak üzere, yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.”

Çalışmaların Geleceği

ODTÜ MEMS Müdürü Dr. Atilla Hakan Özdemir, farklı alanlarda çip geliştirme hedeflerinin dünya çapında bir çip üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. “Hedefimiz, tamamen yerli ve milli çözüm üreterek sağlık sektöründe fark yaratmak.”

Sonuç olarak, ODTÜ MEMS Merkezi ve işbirliği içindeki tüm kuruluşlar, sağlık alanında çip teknolojileri geliştirmek suretiyle, hem bilgi birikimini artırmakta hem de ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite...

TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel...

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel...

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel...

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel...

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel...

TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ MEMS Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı MAESTRO Mikro Medikal Teknolojiler Platformu, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için yürütülen 9 projede yerli çip üretimi yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi