ODTÜ TEKNOKENT ile ZGC Group'tan Stratejik İşbirliği

ODTÜ TEKNOKENT ve ZGC Group'tan Stratejik İşbirliği

ODTÜ TEKNOKENT, Çin'in teknoloji üssü Pekin'de, Zhongguancun Science City (ZGC) ile bir mutabakat zaptı imzalayarak iki ülkenin teknoloji ve inovasyon ekosistemlerini yakınlaştırmayı hedefleyen önemli bir adım attı.

İmza töreni, Pekin'in bilim ve teknoloji merkezi Haidian Bölgesi'nde gerçekleşti. Törene ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, ZGC yöneticileri ve Haidian Belediyesi yetkilileri katıldı.

Mutabakatın kapsamı

İmzalanan işbirliği kapsamında ilk temaslar Dongsheng Science Park ile gerçekleştirildi. Görüşmelerde, Türk teknoloji firmalarının Pekin'de faaliyetlerini geliştirmesi, Çinli şirketlerin Türkiye pazarına açılması, ortak inovasyon zincirlerinin kurulması ve girişimcilere iki Teknopark bünyesinde soft landing imkanı sağlanması gibi hedefler öne çıktı.

Haidian ve ZGC'nin kapasitesi

Haidian, 2024 yılında 1290,71 milyar Yuan (yaklaşık 181 milyar ABD doları) GSYH'ye ulaşmış olup, bölgede 83 üniversite, 138 araştırma enstitüsü, 29 ulusal mühendislik araştırma merkezi ve 92 ulusal laboratuvar bulunuyor. Çin'in "Silikon Vadisi" olarak anılan ZGC ise bünyesindeki 16 bilim ve teknoloji parkı ve 22 binden fazla yüksek teknoloji firması ile faaliyet gösteriyor; Lenovo, Baidu, Xiaomi ve JD.com gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası platformda temsil

ODTÜ TEKNOKENT heyeti, Çin ziyareti kapsamında ZGC sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği (IASP) 42. Dünya Konferansı'na katılarak Türkiye'nin teknoloji ekosistemini uluslararası platformda temsil etti.