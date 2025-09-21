ODTÜ TEKNOKENT ile ZGC Group'tan Stratejik İşbirliği

ODTÜ TEKNOKENT, Pekin'de ZGC Group ile mutabakat zaptı imzaladı; hedef Türk ve Çin teknoloji ekosistemlerini yakınlaştırmak ve soft landing imkanları sunmak.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:04
ODTÜ TEKNOKENT ile ZGC Group'tan Stratejik İşbirliği

ODTÜ TEKNOKENT ve ZGC Group'tan Stratejik İşbirliği

ODTÜ TEKNOKENT, Çin'in teknoloji üssü Pekin'de, Zhongguancun Science City (ZGC) ile bir mutabakat zaptı imzalayarak iki ülkenin teknoloji ve inovasyon ekosistemlerini yakınlaştırmayı hedefleyen önemli bir adım attı.

İmza töreni, Pekin'in bilim ve teknoloji merkezi Haidian Bölgesi'nde gerçekleşti. Törene ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, ZGC yöneticileri ve Haidian Belediyesi yetkilileri katıldı.

Mutabakatın kapsamı

İmzalanan işbirliği kapsamında ilk temaslar Dongsheng Science Park ile gerçekleştirildi. Görüşmelerde, Türk teknoloji firmalarının Pekin'de faaliyetlerini geliştirmesi, Çinli şirketlerin Türkiye pazarına açılması, ortak inovasyon zincirlerinin kurulması ve girişimcilere iki Teknopark bünyesinde soft landing imkanı sağlanması gibi hedefler öne çıktı.

Haidian ve ZGC'nin kapasitesi

Haidian, 2024 yılında 1290,71 milyar Yuan (yaklaşık 181 milyar ABD doları) GSYH'ye ulaşmış olup, bölgede 83 üniversite, 138 araştırma enstitüsü, 29 ulusal mühendislik araştırma merkezi ve 92 ulusal laboratuvar bulunuyor. Çin'in "Silikon Vadisi" olarak anılan ZGC ise bünyesindeki 16 bilim ve teknoloji parkı ve 22 binden fazla yüksek teknoloji firması ile faaliyet gösteriyor; Lenovo, Baidu, Xiaomi ve JD.com gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası platformda temsil

ODTÜ TEKNOKENT heyeti, Çin ziyareti kapsamında ZGC sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği (IASP) 42. Dünya Konferansı'na katılarak Türkiye'nin teknoloji ekosistemini uluslararası platformda temsil etti.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı Sakarya'da Kivi Hasadına Katıldı: Üreticilere 46,5 Milyar TL Taahhüdü
2
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze Mesajı
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
Dünya Barış Günü Çatışmaların Gölgesinde: 21 Eylül ve Küresel Gerilimler
6
Katkısız Gıdalarda Devrim: HPP ve Freeze Dry Teknolojisi TEKNOFEST'te
7
BTK'dan İlk LEO Yetkilendirmesi: Plan‑S/Connecta ile Türkiye'de Uydu IoT Dönemi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü