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Ödül Töreni Rami Kütüphanesi'nde Gerçekleşti: 'Sen Yazarsın' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

‘Sen Yazarsın’ yazarlık yarışmasının ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. 18 bin öğrenci katıldı ve ödüller sahiplerine verildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 21:08
Ödül Töreni Rami Kütüphanesi'nde Gerçekleşti: 'Sen Yazarsın' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

'Sen Yazarsın' Yarışmasının Ödül Töreni Rami Kütüphanesi'nde Düzenlendi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen ve Mavera Vakfı'nın desteklediği 3. 'Sen Yazarsın' yazarlık yarışmasının ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Projenin Detayları İle 18 Bin Öğrenci Katıldı

Türkiye genelinde gönüllü öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla hayata geçirilen bu proje, 30 il, 58 ilçe ve 220 okulda toplamda 18 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Projenin amacı, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra yazarlık yeteneklerini de geliştirmektir.

Yılmaz: "Endülüs'ü Hatırlatmak Çok Kıymetli"

Ödül töreninde konuşan Yılmaz, "İyi ve güzel çalışmalar çoğu zaman tek bir insanın gayretleriyle başlar. Endülüs, medeniyetimizin sembol isimlerinden biridir. Bu projenin bu kültürü hatırlatması çok kıymetli. İnşallah bu güzel proje uzun yıllar boyunca devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yurt: "Okuyanlar Geleceği Kuracak"

Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ise, "Teknolojinin gelişiminde okuma alışkanlığının önemi büyüktür. Bu proje, geleceğin üretken çocuklarının yetişmesine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü: "Büyüme Sürecimiz Devam Ediyor"

Endülüs Okuma Projesi Genel Koordinatörü Turgut Yaşar, projenin başlangıcının Van'daki bir kütüphane ile olduğunu hatırlatarak bu yıl 6. yıllarını doldurduklarını belirtti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışma, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini teşvik etmeyi hedefliyor ve ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde çeşitli kategorilerde düzenlendi:

  • İlkokul "Masal" kategorisinde, Sakarya Erenler Yeşiltepe İlkokulu'ndan Gözde Gökalp birinci oldu.
  • Ortaokul "Atasözlerinin Hikayesi" kategorisinde Konya Sarayönü Mehmet Büyükyeğen İmam Hatip Ortaokulu'ndan Zeynep Rana Mizah birincilik ödülünü aldı.
  • Lise "Küçürek Öykü" kategorisinde ise, Konya Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Aysel Candan birinciliğe layık görüldü.

Ödül töreni, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

"Endülüs Okuma Projesi" kapsamında Mavera Vakfının desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sen...

"Endülüs Okuma Projesi" kapsamında Mavera Vakfının desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sen Yazarsın" yazarlık yarışmasının ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

"Endülüs Okuma Projesi" kapsamında Mavera Vakfının desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sen...

"Endülüs Okuma Projesi" kapsamında Mavera Vakfının desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sen Yazarsın" yazarlık yarışmasının ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

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