Öğrenciden Örnek Davranış: Kazandığı İlk Parayı Sahipine Geri Verdi

Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokul öğrencisi Musab Ali Dizieğri, inşaatında çalışarak kazandığı ilk parasını yanlışlıkla kantinde harcadığını fark edince, yaşadığı üzüntüyle birlikte arkadaşına geri ulaştırmak için çaba gösterdi.

Gazi İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Zehra Özel, okul kantininin alışverişinde 5 lira para üstü aldığında, paranın üzerinde yazılı olan "Musab Ali'nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023" notunu görünce bu paranın manevi bir değeri olduğunu düşündü. Ailesine paranın sahibini bulmaları için yardım talep etti.

Ailenin durumu okul müdürüne iletmesi sonucu paranın aynı okulda öğrenim gören Musab Ali Dizieğri'ye ait olduğu belirlendi. Zehra Özel, daha sonra Okul Müdürü Hüseyin Gökhan Altan ile parayı Musab Ali’ye teslim etti.

Okul Müdürü'nden Övgü: İyi İnsan Yetiştirmek Önemli

Okul Müdürü Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencinin sergilediği örnek davranıştan dolayı mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bizler gerçekten iyi insanlar ve öğrenciler yetiştirmek zorundayız. Her şeyden önce iyi insan olmaları gerekiyor."

Zehra Özel, arkadaşının sevincinin kendisini de mutlu ettiğini belirterek, "Kantine gidip birkaç şey aldım. Para üstü verildiğinde yazıyı görünce ailemden ve müdürümden yardım istedim. Paranın bir hatırası vardı." dedi.

Paranın sahibi Musab Ali Dizieğri ise duyarlılığı nedeniyle okul arkadaşına teşekkür ederek, "Köydeki evimizi yaparken babamın inşaatında çalıştım. İlk harçlığım olan bu 5 lirayı babam vermişti. Yanlışlıkla kantinde harcamışım. Birkaç gün sonra olmadığını fark ettim ve çok üzüldüm." şeklinde konuştu.

Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokul öğrencisi Zehra Özel (solda), alışverişin ardından kantinden aldığı paranın üzerinde "Musab Ali'nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023" yazılı notu görünce parayı aynı okuldaki öğrenciye geri ulaştırdı.

Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokul öğrencisi Zehra Özel (solda), alışverişin ardından kantinden aldığı paranın üzerinde "Musab Ali'nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023" yazılı notu görünce parayı aynı okuldaki öğrenciye geri ulaştırdı.