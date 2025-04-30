Öğrenciler Avrupa Parlamentosu'nda Filistin İçin Bir Araya Geldi

Filistin'e Destek İçin Avrupa'da Birleştiler

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olan tüm kurumlarla ilişkilerin kesilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmek üzere Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bir araya geldi. Öğrenciler, Sol grup tarafından ağırlandı ve aylar süren protestoların sonuçlarını değerlendirdi.

Panelde Siyasi İnisiyatifin Önemi Vurgulandı

AP milletvekilleri Marc Botenga ve Rima Hassan ile Birleşmiş Milletlerin Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Hakları Özel Raportörü Gina Romero ve bölgeden duyarlı gazetecilerin katıldığı panel, Gazze'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Panelde, Avrupalı siyasetçilerin Gazze'deki soykırıma karşı ses yükseltmesi gereken bir dönemde, öğrencilerin bu misyonu devraldığı vurgulandı.

Protestolar ve Karşılaştıkları Zorluklar

Birçok Avrupa ülkesinde protestocuların şiddetle karşılaştığına dikkat çekilen toplantıda, öğrencilerin seslerinin bastırılmaya çalışıldığı belirtildi. Özellikle son günlerde Almanya'da yaşanan olaylar gündeme getirildi. Üçü AB üyesi ülke vatandaşı dört aktivistin Filistin'e destek için düzenledikleri gösterilere katılmaları nedeniyle sınır dışı edilmek istenmeleri ve bu durumu protesto eden öğrencilerin polis şiddeti ile karşılaşmaları örnek gösterildi.

Almanya'dan gelen öğrenciler, orantısız muamele gördüklerini ve ifade özgürlüklerinin kısıtlandığını aktardı. Öğrenciler, kampüslerde sürdürdükleri eylemler sırasında dile getirdikleri "İsrail'in soykırımına ortak olan akademik kurumlarla ilişkilerin kesilmesi" talebini bir kez daha yineledi.

Avrupa'da aylar süren Filistin'e destek için üniversite protestolarını düzenleyen öğrenciler, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Sol grup tarafından ağırlandı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortaklık eden tüm kurumlarla akademik ve finansal ilişkilerin kesilmesi taleplerini bir kez daha gündeme getirdi. AP'deki Sol grup, Avrupa üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerini organize eden öğrencilerden bir grubu ağırladı.

Avrupa'da aylar süren Filistin'e destek için üniversite protestolarını düzenleyen öğrenciler, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Sol grup tarafından ağırlandı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortaklık eden tüm kurumlarla akademik ve finansal ilişkilerin kesilmesi taleplerini bir kez daha gündeme getirdi. AP'deki Sol grup, Avrupa üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerini organize eden öğrencilerden bir grubu ağırladı.